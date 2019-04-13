Культура

Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Онлайн-трансляция завершенаSputnik Таджикистан вчера в 14:02

Красавицы, которые удостоятся званий 1-ой и 2-ой Вице-мисс Россия 2019, получат гранты на обучение в любом высшем учебном заведении мира. Один из самых известных конкурсов красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры РФ.В прошлом году титул "Мисс Россия" получила Юлия Полячихина.
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Мисс Россия 2019 - финал конкурса красоты

Sputnik Молдовавчера в 14:59

Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Онлайн-трансляция завершена

Sputnik Таджикистанвчера в 14:02

Студентка УдГУ представит Удмуртию на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019»

ИА Удмуртиявчера в 10:30

В Волгограде прошла репетиция финала конкурса «Наша красивая МАМА»

МТВ онлайнвчера в 08:27

Кто станет «Мисс Россия-2019»: прямая онлайн-трансляция финала конкурса

Комсомольская правдавчера в 05:00

Онлайн-трансляция финала конкурса красоты «Мисс Россия-2019»

Российская газетавчера в 01:25
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:26, Ашберн

Теряет хватку: «Мисс Молдова-2017» заняла только четвертое место на международном конкурсе красоты Miss OnLife-2019

КП - Молдовавчера в 18:00
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