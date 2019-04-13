Культура
Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Онлайн-трансляция завершенаSputnik Таджикистан вчера в 14:02
Красавицы, которые удостоятся званий 1-ой и 2-ой Вице-мисс Россия 2019, получат гранты на обучение в любом высшем учебном заведении мира. Один из самых известных конкурсов красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры РФ.В прошлом году титул "Мисс Россия" получила Юлия Полячихина.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Онлайн-трансляция завершена
Sputnik Таджикистанвчера в 14:02
Студентка УдГУ представит Удмуртию на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019»
ИА Удмуртиявчера в 10:30
Кто станет «Мисс Россия-2019»: прямая онлайн-трансляция финала конкурса
Комсомольская правдавчера в 05:00
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
Хоккей
«Коламбус» заключил двухлетний контракт с Владиславом Гавриковым
Клуб НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» подписал двухлетний контракт с защитником Владиславом Гавриковым.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Швеции произошел взрыв в магазине
Обновлено в 01:06
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено вчера в 02:57
Технологии
Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено вчера в 12:59
Авто
Куда пристроить огнетушитель в багажнике — простой лайфхак
В своей машине решил использовать самое «бестолковое» место в багажнике – над аркой колеса.
Обновлено вчера в 23:00
Единоборства
Боец из ЛНР Крылов одержал первую победу после возвращения в UFC
Обновлено вчера в 22:32
Хоккей
Брукс Орпик: «Кузнецов сделал идеальную передачу»
Совершил рывок вперед, а он сделал идеальную передачу, - приводит пресс-служба НХЛ слова Орпика.
Обновлено вчера в 21:57
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие
МИД РФ пообещал ответ на действия НАТО в Черном море
Россия подготовит ответ на возросшую активность НАТО на Черном море, которая подрывает региональную стабильность.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Украинцы на телегах пытались незаконно ввезти в Белоруссию сало
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли
Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы
Обновлено вчера в 11:10
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
Комментаторы «Матч ТВ» выдали аниматора за настоящего робота
Комментаторы "Матч ТВ" Роман Гутцайт и Роман Нагучев приняли одетого в костюм аниматора за настоящего робота.
Обновлено вчера в 10:56
Технологии
Сеть 5G в Великобритании тестируют на коровах
Обновлено в 00:04
Общество
Солсбери назвали лучшим местом для проживания в Британии
Обновлено в 01:04
Транспорт
Выделенные полосы на 5 магистралях ускорят движение на 30%
Обновлено 11 апреля в 03:52
Происшествия
Две школьницы в Прикамье отравились неизвестными конфетами
В посёлке Яйва Пермского края две школьницы отравились конфетами неизвестного происхождения.
Обновлено вчера в 10:03
Авто
Кроссоверы Haval F7 российской сборки появятся у дилеров в мае
Обновлено 12 апреля в 03:36
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Кроллы в бою с Ломаченко
Видео нокаута британца Энтони Кролла, который потерпел поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко, появилось в Сети.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»
Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено 12 апреля в 10:24
Армия и оружие
Сирия отразила израильский ракетный удар
Часть ракет была уничтожена силами ПВО Сирии. Видео отражения ракетного удара появилось в интернете.
Обновлено вчера в 02:31
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено в 01:14
Игры
Крис Авеллон рассказал об отменённой Knights of the Old Republic 3
Геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон (Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Knights of Old Republic 2, Pathfinder) в интервью изданию VG247 рассказал, какой могла бы получиться третья часть KOTOR, если бы Obsidian всё же взялась за её разработку.
Обновлено вчера в 12:54
Технологии
Мошенники объявили о запуске Binance DEX
Мошенники пытаются завладеть криптовалютой пользователей Binance, рассылая сообщения о запуске децентрализованной биржи Binance DEX.
Обновлено вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено вчера в 11:43
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
Обновлено вчера в 09:05
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено вчера в 06:44