Общество

Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Онлайн-трансляция завершенаSputnik Таджикистан 14:02

Красавицы, которые удостоятся званий 1-ой и 2-ой Вице-мисс Россия 2019, получат гранты на обучение в любом высшем учебном заведении мира. Один из самых известных конкурсов красоты "Мисс Россия" проходит при поддержке Минкультуры РФ.В прошлом году титул "Мисс Россия" получила Юлия Полячихина.
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Финал конкурса красоты «Мисс Россия-2019». Онлайн-трансляция завершена

Sputnik Таджикистан14:02

В Волгограде прошла репетиция финала конкурса «Наша красивая МАМА»

МТВ онлайн08:27

Анастасия Донскова - претендент на корону «Мисс Блокнот Волжский»

Блокнот Волжскийвчера в 06:54

Кто станет «Мисс Россия-2019»: прямая онлайн-трансляция финала конкурса

Комсомольская правда05:00

Онлайн-трансляция финала конкурса красоты «Мисс Россия-2019»

Российская газета01:25

Студентка УдГУ представит Удмуртию на конкурсе «Мисс студенчества Финно-Угрии-2019»

ИА Удмуртия10:30
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Теряет хватку: «Мисс Молдова-2017» заняла только четвертое место на международном конкурсе красоты Miss OnLife-2019

КП - Молдова18:00
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
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За спасение утопающего в Китае наградили туриста из России

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СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24.
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