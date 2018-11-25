Футбол
Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядков
Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядковРБК01:47
Финальный матч Кубка Либертадорес между командами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли из-за беспорядков среди болельщиков. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.
РБК01:47
Не могу в это поверить, я испытал настоящий шок. Многие ребята пострадали. У меня случилась аллергическая реакция, а некоторым игрокам было тяжело дышать. Решение не принято, и это не лучший способ подготовки к игре. Семь часов мы ждали. Никакой позиции у нас нет. Если нужно играть, мы будем играть.
— Фернандо Гаго, аргентинский футболистЧемпионат вчера в 17:14
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