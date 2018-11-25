Футбол

Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядков
РБК
01:47

Финальный матч Кубка Либертадорес между командами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли из-за беспорядков среди болельщиков. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.
РБК01:47

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СМИ: ответный матч финала Кубка Либертадорес может быть повторно перенесен

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Sport24.ruвчера в 23:00

СМИ: Власти закрыли стадион «Ривера», что делает невозможным проведение матча с «Бокой»

Спорт-Экспресс00:01
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Спортивный клуб
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Кубок Либертадорес
Футбольный турнир, проводимый КОНМЕБОЛ среди лучших клубов стран региона. Официальное название с 2013 года - «Кубок Либертадорес Бриджстоун», по титульному спонсору турнира. С 1997 по 2007 год назывался «Кубок Либертадорес Тойота».
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