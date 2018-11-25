Футбол
Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядков
Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесли из-за беспорядковРБК01:47
Финальный матч Кубка Либертадорес между командами «Ривер Плейт» и «Бока Хуниорс» перенесли из-за беспорядков среди болельщиков. Об этом сообщает телеканал TyC Sports.
РБК01:47
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Президенту «Ривер Плейта» пришлось прервать интервью из-за бегущей на него толпы болельщиков
Sport24.ruвчера в 23:00
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Диего Симеоне: «„Атлетико“ играет в одном стиле семь лет»
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Француз забил уже 20 голов в АПЛ, выходя на замену. Больше него только у форварда "Борнмута" Джермейна Дефо - 24 мяча.
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"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
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«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»
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Обновлено вчера в 15:03
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Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»
Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 10:06
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Гендиректор «Чертаново» подтвердил продажу в «Спартак» Глушенкова и Умярова за 37,5 миллиона рублей
Как и анонсировал «Матч ТВ», двое игроков «Чертаново» Наиль Умяров и Максим Глушенков переходят в московский «Спартак».
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