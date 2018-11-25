Футбол
Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесен из-за беспорядков
Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесен из-за беспорядковКоммерсантъ17:58
Второй финальный матч финала Кубка Либертадорес (аналог футбольной Лиги чемпионов) между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» перенесен на 25 ноября, встреча состоится в 17:00 по местному времени, сообщает «Спорт-Экспресс».
Коммерсантъ17:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 21:27, Ашберн
Футбол
«Барселона» на 90-й минуте ушла от поражения в матче с «Атлетико»
Обновлено в 20:24
Футбол
Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть СПАЛ в чемпионате Италии
Туринский "Ювентус" одержал победу над СПАЛом в матче 13-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:55
Футбол
«Монако» с Головиным в составе обыграл «Кан» в чемпионате Франции
Футболисты "Монако" на выезде обыграли "Кан" в 14-м туре чемпионата Франции.
Обновлено в 16:27
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Челси» и вышел на третье место в АПЛ
Обновлено в 16:24
Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
«Рубин», не удержавший преимущество, продлил свою безвыигрышную серию до пяти матчей.
Обновлено в 19:22
Футбол
«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»
«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено в 15:03
Футбол
Хет-трик Лукебакио принес «Фортуне» ничью в матче с «Баварией»
"Бавария" не смогла удержать победу и сыграла вничью с "Фортуной" в матче 12-го тура чемпионата Германии - 3:3. В составе мюнхенцев дубль оформил Томас Мюллер, еще один гол на счету у Никласа Зюле.
Обновлено в 13:25
Футбол
«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»
"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:43
Футбол
Хохлов: в матче с «Енисеем» снова возникли проблемы с реализацией
Обновлено в 15:48
Футбол
Рамос: «За карьеру сдал кучу тестов и ни разу не принимал допинг»
23 ноября Der Spiegel опубликовал документы Football Leaks, из которых следует, что УЕФА скрыл данные о проваленном допинг-тесте футболиста «Реала» после финала Лиги чемпионов-2016/17.
Обновлено в 17:08
Футбол
Все футболисты «Спартака» тренируются в общей группе кроме Еременко
Обновлено в 08:14
Футбол
Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
Обновлено в 12:29
Футбол
Варан: «Реал» не сумел справиться с прямолинейностью соперника
Защитник «Реала» Рафаэль Варан прокомментировал проигрыш «сливочных» в матче 13-го тура чемпионата Испании с «Эйбаром» (0:3). «Эйбар» показал прямолинейную игру, нам было сложно.
Обновлено в 11:39
Футбол
Обляков порадовался первому голевому пасу за ЦСКА
Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что очень рад своему первому результативному пасу за «армейцев».
Обновлено в 11:30
Футбол
«Ротор» отправил Евдокимова в отставку с поста главного тренера
Роберт Евдокимов покинул пост главного тренера волгоградского «Ротора». Об этом сообщает официальный "твиттер" клуба.
Обновлено в 12:03