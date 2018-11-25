Футбол

Финал футбольного Кубка Либертадорес перенесен из-за беспорядков
Коммерсантъ
17:58

Второй финальный матч финала Кубка Либертадорес (аналог футбольной Лиги чемпионов) между аргентинскими клубами «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» перенесен на 25 ноября, встреча состоится в 17:00 по местному времени, сообщает «Спорт-Экспресс».
Коммерсантъ17:58

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Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
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