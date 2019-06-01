Футбол

Финал африканской Лиги чемпионов завершился диким скандаломЕвро-футбол.ру 02:10

Серьёзным скандалом завершился финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видад Касабланка".
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