Футбол
Финал африканской Лиги чемпионов завершился диким скандаломЕвро-футбол.ру 02:10
Серьёзным скандалом завершился финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видад Касабланка".
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 09:52, Ашберн
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Общество
С 1 июня россиян ждет ряд изменений в законах
Нововведения с 1 июня коснулись и россиян, желающих произвести автотюнинг своего авто.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Компенсации после катастрофы SSJ-100 составили более 286 млн рублей
Компенсации пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета SSJ-100 5 мая, по данным на 31 мая, составили более 286 млн рублей.
Обновлено в 06:31
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская впервые рассказала о разводе с Кириллом Дыцевичем
Актриса Настасья Самбурская не любит афишировать личную жизнь, а в эфире шоу «Пятница с Региной» скудно, но все-таки рассказала о наболевшем эпизоде.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков
Сегодня официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Собчак смешали с грязью после скандала с Бузовой
Ранее Ксения Собчак на своем YouTube-канале призналась, что известные дизайнеры испытывают неприязнь к носящей их вещи Ольге Бузовой.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах
В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Музыка
На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой
Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия
В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Общество
Рекордная группа спортсменов переплыла через Керченский пролив
Рекордная группа из российских и иностранных спортсменов переплыла через Керченский пролив, финишировав в районе крепости Ени-Кале в Крыму, сообщила РИА Новости представитель организаторов мероприятия Дарья Архипова.
Обновлено в 05:43
Политика
Марш в поддержку политзаключенных стартовал в Киеве
В Киеве начался марш в поддержку украинских политзаключенных, которые незаконно находятся в тюрьмах на территории России.
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
Украинские силовики мешают наблюдателям миссии ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики препятствуют наблюдению специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за наличием вооружения, запрещенного минскими соглашениями, на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 09:31
Космос
На Восточном завершили электрические испытания спутника «Метеор-М»
Обновлено вчера в 00:21
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Помощник депутата Законодательного собрания Ростовской области от фракции КПРФ Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону в ночь на субботу, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 09:09
Наука
Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей
Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.
Обновлено в 09:00
Политика
ВЦИОМ сообщил о новой методике опроса по рейтингу доверия Путину
ВЦИОМ в пятницу опубликовал на своем сайте опрос о доверии политикам, который был проведен по новой методике.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Чиновник из Кузбасса после жалоб жителей выпил воду с червем
Обновлено в 09:04
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Адыгее
Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказской железной дороги.
Обновлено в 09:32
Авто
В России в мае 12 брендов изменили цены на автомобили
В ходе мониторинга цен на новые автомобили в России в мае эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали изменение розничных прайс-листов у 12 автопроизводителей.
Обновлено в 01:00
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Футбол
Английские «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» встретятся в финале Лиги чемпионов в Мадриде
Английские футбольные клубы "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" в среду сыграют в финале Лиги чемпионов в Мадриде (Испания).
Обновлено вчера в 17:25
Футбол
«Зенит» ведет переговоры с «Барселоной» о проведении матча в России
Петербургский "Зенит" ведет переговоры с "Барселоной" о проведении товарищеского матча в России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:45
Экономика
В ПФР разъяснили, когда можно получить добавку к пенсии
При выходе на пенсию россияне смогут получить средства, сформированные по программе государственного софинансирования пенсионных накоплений.
Обновлено вчера в 04:31
Футбол
«Милан» может пропустить сезон в Лиге Европы
«Милан» готов пропустить сезон в Лиге Европы за нарушение правил финансового fair play.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В Судане военные открыли огонь по протестующим
Обновлено в 09:15
Общество
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ
Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Обновлено в 00:00