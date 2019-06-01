Финал африканской Лиги чемпионов переиграютSoccer.ru вчера в 15:44

Финал африканской Лиги чемпионов между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" будет переигран на нейтральном поле. Такое решение приняла африканская конфедерация футбола (CAF). Ответный матч состоится после Кубка Африки, который пройдет с 21 июня по 19 июля в Египте.

Экономика Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% Инфляционные ожидания населения в мае составили 9,3% против 9,4% месяцем ранее.

Происшествия Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.

Авто Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.

Происшествия Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.

Общество Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма Администрация Екатеринбурга опубликовала предложения горожан о возможных площадках для строительства храма святой Екатерины, сообщается на официальном портале городской администрации.

Происшествия Поезд метро сошел с рельсов в Японии В японском городе Иокогама поезд сошел с рельсов в метрополитене. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Политика Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Российский Центральный Банк с четверга, 6 июня, отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка "Взаимодействие".

Общество Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50 Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.

Религия Православные отмечают Вознесение Господне Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.

Здоровье Какие меры помогут волгоградцам после укусов осы или шершня Обычно укусы пчел, ос или шмелей не опасны для человека, но в 2% случаев могут вызвать аллергическую реакцию с летальным исходом.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Наука Ученые узнали, как организм защищается от появления опасных мутаций Стресс провоцирует возникновение сбоев при синтезе РНК, итогом которых становятся опасные мутации — заявляют российские ученые, описавшие биологические механизмы, препятствующие появлению мутаций.

Происшествия В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.

Общество Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.

Армия и оружие ЛНР объявила об одном случае нарушения перемирия за сутки Самопровозглашенная Луганская Народная республика сообщила об одном случае обстрела своей территории за сутки со стороны украинских силовиков, передает Луганский информационный центр со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Политика Скворцова опровергла данные Счетной палаты о зарплатах медиков Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала ошибкой данные Счетной палаты о неисполнении указа о повышении средней заработной платы медицинских работников в 50 из 85 регионов.

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей стране Оказалось, что в Москве и в других регионах страны произошли неполадки в информационной системе.

Авто Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.

Политика Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.

Авто В Тульской области торжественно открыли автомобильный завод Haval 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области откроется новый автомобильный завод Haval.

Происшествия В сети появилось видео Неймара с обвинившей его в изнасиловании девушкой В сети появилась видеозапись времяпровождения нападающего "ПСЖ" Неймара и обвинившей его в изнасиловании девушки в отеле, сообщает "Советский спорт".

Политика Украинский экс-министр рассказал, как Киев обманывал Россию Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко рассказал, что Киев обманывал Москву и нарушал двусторонние договоренности.

Политика Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.