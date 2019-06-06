Футбол

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигранРИА Новости 14:28

Ответный финальный матч Лиги чемпионов Африканской конфедерации футбола (CAF) между тунисским "Эсперансом" и марокканским "Видадом" (Касабланка) будет переигран на нейтральном поле, сообщил советник президента CAF Эди Амель. Первая игра финала, прошедшая в Рабате, завершилась со счетом 1:1.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Победителя африканской ЛЧ заставили вернуть кубок и медали. Финал будет переигран из-за поломки VAR

Sport24.ru18:36

Финал ЛЧ в Африке будет переигран после скандала с VAR, «Эсперанс» вернёт трофей

Чемпионат16:51

Ответный матч финала Лиги чемпионов Африки будет переигран. Игра не была закончена из-за проблем с VAR

Sports.ru15:22

Ответный финальный матч африканской Лиги чемпионов будет переигран

РИА Новости14:28

В африканской Лиге чемпионов переиграют ответный финальный матч

Матч ТВ15:02

Финал африканской Лиги чемпионов будут переигран

Спорт-Экспресс13:44

В африканской Лиге чемпионов переиграют ответный финальный матч

Sportbox.RU15:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 19:04, Ашберн
Авто

Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено в 10:46
Общество

BadComedian предложили мировое соглашение

Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Авто

Калининградский «Автотор» запускает производство внедорожника BMW X7

В конце мая источник на предприятии сообщил РИА Новости, что "Автотор" завершил комплексную модернизацию производственной площадки для выпуска автомобилей BMW, и планирует в июне начать производство BMW X7.
Обновлено в 16:07
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Ранее сообщалось, что музыкант отравился неизвестным веществом, - предположительно, жидкостью для прочистки труб, которую он употребил по ошибке.
Обновлено в 04:32
Наука

Камчатке угрожает извержение мощного вулкана

Обновлено в 14:55
Общество

Роскачество нашло кишечную палочку и плесень в популярных марках чая

Обновлено вчера в 04:13
Происшествия

Пожар произошел на складе на юге Москвы

Загорелось складское здание на юге Москвы. Пламя распространилось на площадь сто квадратных метров.
Обновлено в 18:54
Музыка

Чаплин назвал кощунством новый клип «Ленинграда»

Протоиерей Всеволод Чаплин прокомментировал новое видео группы «Ленинград», в котором затрагивается религиозная тематика.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала обнаженное тело в душе

Настя Каменских показала поклонникам обнаженное тело в душе.
Обновлено в 04:57
Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд арестовал предполагаемого убийцу экс-спецназовца Никиты Белянкина, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:15
Политика

Путин принял отставку губернатора Астраханской области

Обновлено в 08:20
Политика

Администрация Зеленского обвинила МИД в работе на Порошенко

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обвинила МИД страны в работе на экс-главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес

Мерил Стрип: «Дастин Хоффман действительно меня ударил»

Обновлено в 17:01
Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Как считают эксперты, на стоимость мобильной связи повлияли отмена внутрисетевого роуминга, повышение НДС, прекращение ценовых войн операторов в регионах, а также необходимость операторов компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом, снизивших выручку от высокодоходных клиентов.
Обновлено в 08:44
Футбол

Шаронов может возглавить «Рубин»

Сегодня «Рубин» объявил об уходе главного тренера Курбана Бердыева. По информации «Бизнес Online», команду может возглавить Роман Шаронов.
Обновлено в 14:16
Происшествия

В штате Нью-Мексико прогремел взрыв в одном из аэропортов

В среду, 5 июня, в международном аэропорту города Розуэлл (США, штат Нью-Мексико) около полудня по местному времени прогремел взрыв.
Обновлено в 16:08
Футбол

Хет-трик Криштиану Роналду вывел сборную Португалии в финал Лиги наций

Футболисты сборной Португалии со счетом 3:1 обыграли команду Швейцарии в полуфинале Лиги наций и вышли в финал турнира.
Обновлено в 16:41
Политика

Путину и Си Цзиньпину показали фотоисторию мировых событий за 70 лет

Обновлено в 15:55
Политика

Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса

Снятие экономической блокады с Донбасса планируется обсудить на заседании контактной группы 19 июня, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 16:31
Религия

Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Православные верующие в России и других странах отмечают в четверг Вознесение Господне.
Обновлено в 17:05
Наука

Перья появились на 80 миллионов лет раньше птиц

Обновлено в 17:25
Кино

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»

Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Политика

Лавров оценил возможность проведения встречи Путина и Трампа

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РБК прокомментировал возможность проведения встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 17:42
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено 03 июня в 10:12
Технологии

Почти каждый второй россиянин видел личные данные своих коллег

Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
Обновлено в 11:49
Наука

Самолёт будущего: V-образный пассажирский лайнер изменит авиацию

Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено в 15:21
Авто

Посмотрите, как старый фургон VW с двигателем Porsche штурмует Нюрбургринг

Обновлено в 14:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Видад
Марокканский футбольный клуб
Марокканский футбольный клуб из Касабланки. Выступает в Чемпионате Марокко (Ботола). Основан в 1937 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Мохаммед V», вмещающем 67 000 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное