Финал «Мстителей» вернут в прокат с новыми сценамиМойка78 вчера в 18:56

Фильм «Мстители: Финал» планируют вернуть в кинотеатры, чтобы показать расширенную версию картины. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги, передает Comicbook. Файги уточнил, что в кинотеатрах покажут фильм со сценами, которые прежде зрители не видели.

Финал «Мстителей» вернут в прокат с новыми сценами

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