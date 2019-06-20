Кино
Финал «Мстителей» вернется в кинотеатрыГазета.Ru 17:41
Супергеройский фильм "Мстители: Финал" вернется в кинотеатры, передает Comicbook. Об этом заявил глава студии Marvel Кевин Файги.
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Происшествия
По факту смерти депутата Рады Тымчука возбуждено дело об убийстве
По факту смерти депутата Верховной рады Дмитрия Тымчука возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», сообщил глава национальной полиции Украины Сергей Князев.
Обновлено в 07:54
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В Киеве приняли к рассмотрению иск о регистрации «новой церкви»
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Обновлено в 13:17
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
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Кино
В Северной Ирландии стартовали съемки приквела «Игры престолов»
Съемки приквела сериала HBO «Игра престолов» начались в Северной Ирландии.
Обновлено в 07:08
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
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Футбол
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Футбольный клуб «Спартак» и 32-летний полузащитник Денис Глушаков по обоюдному согласию расторгли договор, говорится в сообщении на сайте клуба.
Обновлено в 06:06
Общество
Госдума поддержала в I чтении продление дачной амнистии до 2022 года
Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении проект закона о продлении дачной амнистии еще на три года - до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов решил вычеркнуть сына из завещания
Обновлено в 17:25
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:03
Происшествия
После жалоб Путину на железную дорогу возбудили уголовное дело
В Челябинской области возбудили уголовное дело после того, как местные жители пожаловались президенту Владимиру Путину на проблемы при переходе железной дороги, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:21
Общество
Водителей предложили лишать прав за отсутствие ОСАГО
На рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, согласно которому за отсутствие полиса ОСАГО предлагается штрафовать водителей на 5 тысяч рублей и лишать прав за повторное нарушение.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Гаджеты
Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
Обновлено в 16:14
Политика
В посольстве России в США оценили приговор россиянину Олегу Тищенко
Приговор разработчику компьютерных игр россиянину Олегу Тищенко вынесен судом США по надуманному обвинению, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Обновлено в 18:45
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Общество
Законопроект об информировании о ходе судебных дел внесен в Госдуму
Согласно предлагаемым поправкам, лицо может дать согласие дополнительно получать информацию о начатом судебном разбирательстве, о ходе движения дела и других процессуальных действиях через портал государственных и муниципальных услуг.
Обновлено в 08:19
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Космос
«Человечество не видело такого прежде»: на Церере нашли уникальный ледяной вулкан
На поверхности астероида Церера удалось обнаружить огромный криовулкан, который превосходит по своим размерам все, что человечество могло видеть в космосе до сих пор.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Виталина Цымбалюк-Романовская не считает Прохора Шаляпина альфонсом
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская не считает Прохора Шаляпина альфонсом.
Обновлено в 13:02
Общество
«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова
«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Наука
Ученые МГУ нашли новый способ лечения почечной недостаточности у новорожденных
В пресс-службе подчеркнули, что проведенное исследование может стать основой для разработки нового препарата, направленного на лечение почечной и полиорганной недостаточности у младенцев.
Обновлено 17 июня в 06:44
Происшествия
Автомобиль врезался в остановку в Сочи
Легковой автомобиль врезался в остановку общественного транспорта в Сочи.
Обновлено в 13:13