Кино

Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьерыКоммерсантъ 01:59

Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа. Компания Disney рассчитывает, что сумма сборов четвертых «Мстителей» за первый уикенд в США достигнет $310–340 млн.
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