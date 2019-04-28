Кино
Финал «Мстителей» установил рекорд по сборам в день премьерыКоммерсантъ 01:59
Предыдущий рекорд был также установлен одним из фильмов франшизы — в 2018 году «Мстители: Война бесконечности» собрали $641 млн в премьерный день показа. Компания Disney рассчитывает, что сумма сборов четвертых «Мстителей» за первый уикенд в США достигнет $310–340 млн.
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Финальная часть «Мстителей» установила рекорд по кассовым сборам в первые дни проката
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