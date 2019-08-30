Лига чемпионов

ТК ЗвездаТК ЗвездаФинал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

Город на Неве выиграл право принять финал Еврокубка у немецкого Мюнхена. Мюнхен будет принимать финал Лиги чемпионов сезона-2021/22. На стадионе «Уэмбли» пройдет финальный матч ЛЧ сезона 2022/23, информирует AP.
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Финал Лиги чемпионов 2020/21 пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене»

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Объявление места проведения финала ЛЧ 2021 года состоится 24 сентября

РИА Новостивчера в 13:02
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