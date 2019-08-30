Лига чемпионов
ТК ЗвездаФинал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
Город на Неве выиграл право принять финал Еврокубка у немецкого Мюнхена. Мюнхен будет принимать финал Лиги чемпионов сезона-2021/22. На стадионе «Уэмбли» пройдет финальный матч ЛЧ сезона 2022/23, информирует AP.
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Музыка
Ману Чао перевыпустил дебютный альбом Clandestino
Франко-испанский музыкант Ману Чао перевыпустил пластинку Clandestino через 21 год после ее выхода, добавив три новых трека, сообщает Le Monde.
РИА Новости 09:47
Политика
Кремль отмечает прогресс в вопросе обмена задержанными с Украиной
Кремль считает обмен задержанными очень важным для всей атмосферы украинского урегулирования и отмечает определенный прогресс в данном вопросе.
ТАСС 09:33
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего два дня назад годовалого ребенка
Годовалый ребенок, пропавший 29 августа в селе Исмаилово Республики Башкортостан, найден мертвым.
ТАСС 21:40
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Подростки избили продавцов за отказ продать алкоголь в Петербурге
В Петербурге подростки избили продавцов магазина за то, что те отказались продать им алкоголь.
Газета.Ru 20:32
Политика
Дональд Трамп отменил визит в Варшаву
Коммерсантъ 18:09
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК 14:48
Футбол
Кьеллини порвал крестообразную связку, игроку будет сделана операция
У футболиста диагностирован разрыв передней крестообразной связки. В ближайшие дни 35-летнему Кьеллини будет сделана операция.
Soccer.ru 17:10
Футбол
«РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги
У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.
Советский спорт 16:40
Политика
Вице-премьер Чехии прокомментировал ситуацию с памятником Коневу
История принадлежит историкам, а не политикам, и ситуация с памятником Коневу это лишь подтверждает, написал в пятницу вечером в Twitter первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек.
РИА Новости 15:47
Здоровье
Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова выступила за минимальную фиксированную зарплату для врачей и ограничение на совместительство.
БИЗНЕС Online вчера в 10:50
Театры
Книгу Захара Прилепина о Сергее Есенине выпустят осенью
Биографическая книга Захара Прилепина "Есенин" о русском поэте Серебряного века будет издана осенью этого года в серии "Жизнь замечательных людей".
ТАСС 15:51
Армия и оружие
Ракету «Рокот» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк
Космические войска ВКС России запустили в пятницу с космодрома Плесецк ракету-носитель "Рокот" со спутником военного назначения, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
ТАСС 10:04
Здоровье
Министр здравоохранения области встретился с врачами в Каменске-Уральском. Они бунтуют из-за зарплат
В Каменске-Уральском побывала делегация из Министерства здравоохранения области во главе с Андреем Цветковым, министром здравоохранения.
Екатеринбург Онлайн 15:21
Политика
Госдеп назначил Палмера спецпредставителем США по Западным Балканам
Спецпредставителем США по Западным Балканам стал зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.
Life.ru 17:37
Технологии
Хакеры взломали Twitter-аккаунт основателя Twitter
Неизвестные взломали аккаунт Джека Дорси, одного из основателей социальной сети Twitter. Об этом сообщает пресс-служба Twitter.
Lenta.ru 18:08
Политика
МИД России прокомментировал ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Министерство иностранных дел прокомментировало установку Грузией блокпоста на территории Южной Осетии, заявив, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность на границе.
Известия 19:56
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Театры
В фойе Александринки установили бюст императрицы Елизаветы Петровны
К событию приурочили и появление монумента в нижнем фойе Главной сцены – скульптурный бюст основательницы театра императрицы Елизаветы Петровны.
Петербургский дневник 16:00
Политика
Режиссер Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Петербурга
Кандидат от КПРФ – режиссер Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга.
Ведомости 12:03
Происшествия
Следователи проведут экспертизу видео из YouTube-канала Егора Жукова
Следствие проведет экспертизу девяти видео, опубликованных на YouTube-канале студента Высшей школы экономики и фигуранта дела о «массовых беспорядках» Егора Жукова.
Дождь 12:52
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Политика
«Собачье» отношение Трампа к жене возмутило Сеть
Пользователей Сети возмутило короткое видео, появившееся в Twitter писателя Джеймсона Фелтона.
Вечерняя Москва 11:56
Культура
Умер художник Сергей Ковальский
Lenta.ru 20:48
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье
Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.
ToDay News Ufa 19:10
Наука
Ионные кластеры фосфата кальция восстановили зубную эмаль
Чанюй Шао (Changyu Shao) с коллегами из Чжэцзянского университета предложили новый тип ионных кластеров фосфата кальция, стабилизированного простым легколетучим триэтиламином, которые способны обеспечить эпитаксиальный рост зубной эмали с такой же сложной структурой, как и у натуральной.
N+1 14:00
Происшествия
Автомобиль с газовыми баллонами взорвался в Варшаве
Комсомольская правда 08:14
Происшествия
Экс-кандидата в мундепы Петербурга заподозрили в подделке диплома
Демидову грозит до 1 года лишения свободы. Сам он настаивает, что документ настоящий.
Росбалт 17:15