Лига чемпионов

ТК ЗвездаТК ЗвездаФинал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге

Город на Неве выиграл право принять финал Еврокубка у немецкого Мюнхена. Мюнхен будет принимать финал Лиги чемпионов сезона-2021/22. На стадионе «Уэмбли» пройдет финальный матч ЛЧ сезона 2022/23, информирует AP.
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