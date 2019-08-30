Город на Неве выиграл право принять финал Еврокубка у немецкого Мюнхена. Мюнхен будет принимать финал Лиги чемпионов сезона-2021/22. На стадионе «Уэмбли» пройдет финальный матч ЛЧ сезона 2022/23, информирует AP.

Спорт день за днем

Футбол «Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива» «Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года, сообщается в Twitter бельгийского клуба.

Происшествия В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.

Политика СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.

Кино Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.

Происшествия На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.

Интернет «МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге «МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Общество Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.

Наука Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.

Политика Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.

Гаджеты Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.

Экономика Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

Политика Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Авто Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.

Политика На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124 Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".

Политика Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.

Наука Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.

Общество Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо Экс мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо скончался на 79-м году жизни.

Общество Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.

Политика В США выразили обеспокоенность состоянием демократии в Польше Элиот Энгел, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ направил сообщение премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором американские политики выразили озабоченность польской демократии.