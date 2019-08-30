Лига чемпионов
ТК ЗвездаФинал Лиги чемпионов пройдет в Санкт-Петербурге
Город на Неве выиграл право принять финал Еврокубка у немецкого Мюнхена. Мюнхен будет принимать финал Лиги чемпионов сезона-2021/22. На стадионе «Уэмбли» пройдет финальный матч ЛЧ сезона 2022/23, информирует AP.
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Футбол
«Монако» подписал 18-летнего воспитанника «Локомотива»
«Монако» подписал с 18-летним россиянином контракт сроком до лета 2021 года, сообщается в Twitter бельгийского клуба.
Матч ТВ вчера в 22:53
Происшествия
В Башкирии нашли мертвым пропавшего годовалого мальчика
В Башкирии нашли мертвым годовалого мальчика, пропавшего 29 августа.
РБК вчера в 23:52
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Кино
Названы дата и место прощания с актером Александром Числовым
Прощание с российским актером Александром Числовым состоится в ближайший понедельник 2 сентября в Союзе кинематографистов РФ.
Национальная служба новостей вчера в 17:48
Происшествия
На Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске.
Российская газета 00:20
Интернет
«МегаФон» протестировал оборудование для 5G в Петербурге
«МегаФон» при поддержке Qualcomm Technologies и Nokia протестировал готовность инфраструктуры в преддверии операционного запуска сетей 5G в мм-диапазоне (миллиметровый диапазон соответствует частоте от 30 ГГц до 300 ГГц — при.ред.). Об этом говорится в сообщении компании.
TelecomDaily вчера в 04:40
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 29 августа в 20:00
Общество
Ураган «Дориан» усилился до четвертой степени
Ураган "Дориан" усилился до четвертой степени — предпоследней по мощности.
Вести.Ru вчера в 23:55
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Теннис
Даниил Медведев отпраздновал победу в третьем круге US Open под неодобрительный гул трибун
ТАСС 00:17
Политика
Новый глава МИД Украины сообщил о задаче вернуть Крым
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко озвучил приоритетные задачи, которые поставил президент страны Владимир Зеленский перед ведомством.
Krym.News 00:30
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Гаджеты
Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone
Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.
Коммерсантъ вчера в 13:38
Футбол
Агент Лукаса Сантоса высказался о возможном трансфере игрока в ЦСКА
Газета.Ru вчера в 18:19
Экономика
Росстат заявил о росте реальных пенсий в июле
Реальный размер пенсий с поправкой на инфляцию в июле вырос на 1,4 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
Российская газета вчера в 10:12
Политика
Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко заявил, что снимет свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.
РИА Новости вчера в 11:54
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
РИА Новости вчера в 10:54
Авто
Счётная палата предложила пересмотреть начисление транспортного налога
Счетная палата предложила пересмотреть нынешний механизм начисления транспортного налога.
Тарантас Ньюс вчера в 05:09
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru вчера в 02:46
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика
На Украине попросили переименовать модификацию советского Ан-124
Украинское государственное предприятие "Антонов" потребовало от конструкторского бюро "Ильюшин" убрать из названия разрабатываемой модификации советского самолета Ан-124 "Руслан" обозначение "Ан".
Российская газета вчера в 12:49
Политика
Путин дважды купил мороженое на МАКСе у одной и той же продавщицы
Посетивший авиасалон МАКС президент РФ Владимир Путин вновь купил мороженое у продавщицы, которая продала ему лакомство два года назад.
Наша версия 28 августа в 03:44
Наука
Робота-змею запустили в мозг человека для инспекции сосудов
Робота-змею ученые запустили в мозг человека для быстрого восстановление после инсульта, сообщает информационно-новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 29 августа в 13:46
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
Экс мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо скончался на 79-м году жизни.
News.ru вчера в 15:59
Общество
Сегодня в Тобольске отмечают праздник Флора и Лавра - святых покровителей лошадей
В последний день лета на Руси традиционно отмечали праздник Флора и Лавра — покровителей лошадей.
Тобольск.ру 00:06
Политика
В США выразили обеспокоенность состоянием демократии в Польше
Элиот Энгел, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ направил сообщение премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, в котором американские политики выразили озабоченность польской демократии.
Комсомольская правда 00:21
Шоу-бизнес
«Тайный муж» Марии Мироновой выдумал их свадьбу
Опровергнуть заявление Барановского первой поспешила мама звезды экрана.
Телепрограмма вчера в 14:59
Космос
Появилось видео с роботом Федором на МКС
РБК вчера в 17:34
Политика
Китайский посол призвал США не вмешиваться в отношения КНР и Украины
"США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и Китая, требуя сделать выбор между США и Китаем", — отметил Ду Вэй.
РИА Новости вчера в 18:51