Лига чемпионов
ТАССAP: финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге
Отмечается, что финал Лиги чемпионов в 2022 году пройдет в немецком Мюнхене на домашнем стадионе "Баварии" "Альянц-Арена", в 2023-м - в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На арене в Петербурге состоялось семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:37, Вашингтон
Политика
Зеленский совершит визит в Польшу
RT на русском вчера в 03:33
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер вчера в 08:08
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Политика
В Донецке установили бюст Захарченко
В Донецке на Аллее героев открыли бюст погибшему главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александру Захарченко в годовщину его смерти.
RT на русском 04:34
Армия и оружие
В России началась разработка систем РЭБ нового поколения
В России начались работы по модернизации и созданию систем РЭБ нового поколения, которые придут на смену станциям радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" и "Ртуть-БМ".
Российская газета вчера в 08:25
Происшествия
Экс-главу Нацбанка Украины сбила машина в Лондоне
Экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву сбил автомобиль в Лондоне. Об этом она сообщила «Украинским новостям».
RT на русском вчера в 11:10
Политика
Новый глава МИД Украины высказал позицию по Донбассу
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что страна за полгода должна продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
Мойка78 29 августа в 23:21
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Музыка
Киркоров не попал в фонограмму во время выступления на «Новой волне»
Российского певца Филиппа Киркорова уличили в пении под фонограмму во время выступления на фестивале "Новая волна" в Сочи.
Газета.Ru 01:27
Происшествия
СК начал проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске
Сотрудники Следственного комитета по Алтайскому краю начали доследственную проверку после хлопка газа в квартире жилого дома в Бийске.
Известия 04:50
Армия и оружие
США зафиксировали маневры российского военного спутника
Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
Москва-Баку.ru 05:31
Шоу-бизнес
Любовь Успенская снова оказалась в центре внимания
Певица Любовь Успенская, которая активно пользуется своим Instagram-аккаунтом, снова опубликовала снимок, который спровоцировал многих подписчиков.
Bimru.ru вчера в 14:08
Происшествия
В Индии число жертв взрыва на химзаводе возросло до 12
РИА Новости 04:47
Политика
Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы
Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика
Против иранского танкера Adrian Darya 1 США ввели санкции
США ввели санкции против иранского танкера Adrian Darya 1 и его капитана. Информация об этом размещена на сайте американского минфина.
Вести.Ru 00:34
Космос
Для лифта на Луну предложили новую концепцию
В Колумбийском университете заявили, что готовы внести изменения в старую идею создания лифта на Луну.
LentaChel.ru вчера в 11:36
Теннис
Медведев вышел в следующий раунд Открытого чемпионата США
Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над испанцем Фелисиано Лопесом в матче третьего круга Открытого чемпионата США (US Open).
Газета.Ru 01:15
Общество
Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
Экс мистер Олимпия, один из близких друзей актёра Арнольда Шварценеггера Франко Коломбо скончался на 79-м году жизни.
News.ru вчера в 15:59
Происшествия
Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине
Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска.
РБК 05:18
Общество
Икону Чемеевского храма удалось восстановить
ГТРК Регион-Тюмень 01:52
Энергетика
В Индии интересуются поставками газа с «Арктик СПГ-2» и «Арктик СПГ-3»
Компании из Индии планируют нарастить объемы поставок сжиженного природного газа (СПГ) из России.
Российская газета 04:19
Общество
На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Здоровье
Свердловскстат озвучил зарплаты врачей в Свердловской области
Накануне, свердловскстат озвучил зарплаты врачей в Свердловской области.
Твой Континент 03:07
Космос
Космонавты с трудом смогли включить робота Федора на МКС
Российский космонавт Алексей Овчинин не смог с первой попытки запустить доставленного на МКС робота Федора.
Телеканал 360° вчера в 15:06
Политика
СМИ нашли связь убийцы гражданина Грузии в Берлине с ГРУ
Ранее Spiegel уже писал, что к убийству Хангошвили может быть причастно российское Главное разведывательное управление.
Московский Комсомолец вчера в 10:15
Политика
На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч
Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58