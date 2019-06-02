Футбол
Финал Лиги чемпионов прервала выбежавшая на поле полуголая девушкаТелеканал 360° вчера в 20:56
Во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала полураздетая девушка. Момент появления болельщицы на поле был опубликован в Twitter. Девушка была одета в черный закрытый купальник.
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Во время финала Лиги чемпионов на поле выбежала девушка. Такое уже было на ЧМ-2018 в России
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