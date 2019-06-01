Футбол

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о РейесеРБК 10:05

УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Ранее в субботу в ДТП погиб бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес.
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Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе

Чемпионат09:26

Финальный матч Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Матч ТВ09:37

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Советский спорт09:35

Финальный матч Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о футболисте Рейесе

ТАСС09:42

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о погибшем Рейесе

Sport24.ru09:23

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Спорт-Экспресс09:17

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Sports.ru09:23
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 11:19, Ашберн
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