Футбол

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о РейесеРБК 10:05

УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Ранее в субботу в ДТП погиб бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес.
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Финальный матч Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о футболисте Рейесе

ТАСС09:42

Финальный матч Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Матч ТВ09:37

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Sports.ru09:23

Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе

Чемпионат09:26

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о погибшем Рейесе

Sport24.ru09:23

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Спорт-Экспресс09:17

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Советский спорт09:35
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 14:23, Ашберн
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