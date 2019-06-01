Футбол

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о РейесеРБК вчера в 10:05

УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Ранее в субботу в ДТП погиб бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес.
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Финальный матч Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о футболисте Рейесе

ТАССвчера в 09:42

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Спорт-Экспрессвчера в 09:17

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Советский спортвчера в 09:35

Финал Лиги чемпионов начнётся с минуты молчания в память о Рейесе

Чемпионатвчера в 09:26

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о погибшем Рейесе

Sport24.ruвчера в 09:23

Финальный матч Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Матч ТВвчера в 09:37

Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о Рейесе

Sports.ruвчера в 09:23
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Украинских военных начнут премировать перед отправкой в Донбасс

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