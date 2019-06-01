Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о РейесеРБК вчера в 10:05

УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Ранее в субботу в ДТП погиб бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес.

Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о Рейесе

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