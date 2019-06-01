Футбол
Финал Лиги чемпионов начнут с минуты молчания в память о РейесеРБК вчера в 10:05
УЕФА объявил о минуте молчания перед финалом Лиги чемпионов, в котором сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Ранее в субботу в ДТП погиб бывший футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес.
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В ЛНР заявили о ранении женщины в результате обстрела со стороны ВСУ
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Обновлено вчера в 16:00
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
На 78-м году жизни 2 июня скончался государственный советник юстиции 1-го класса, заслуженный юрист РФ, бывший генеральный прокурор России Алексей Казанник.
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Футбол
Тоттенхэм — Ливерпуль 0:2
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Бразильского футболиста, нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» Неймара обвинили в изнасиловании.
Обновлено вчера в 23:05
Происшествия
Миссия ООН считает неоправданным применение силы косовской полицией
"Доказательства полностью указывают на чрезмерное и неоправданное применение силы спецназом, который производил задержания", - цитирует ТАСС сообщение миссии.
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Обнаружена усиливающая иммунитет против рака молекула
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Велогонщик набросился на фаната во время гонки
Колумбийский велогонщик команды «Астана» Мигель Анхель Лопес набросился на болельщика во время гонки в рамках многодневки «Джиро д’Италия».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
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Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено вчера в 11:39
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Густафссон проиграл Смиту досрочно и объявил о завершении карьеры
Шведский боец смешанного стиля Александер Густафссон уступил американцу Энтони Смиту в поединке, проходившем врамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 153 в Стокгольме.
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Япония отложила заключение мирного договора с Россией
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Футбол
«Вардар» и «Веспрем» сыграют в финале Лиги чемпионов
В финале турнира македонцы сыграют с венгерским Веспремом.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
При взрывах на востоке Ливии пострадали 18 человек
По меньшей мере 18 человек получили ранения в результате двух взрывов автомобилей в Дерне на востоке Ливии.
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Движение на Кутузовском проспекте перекрыто из-за аварии
Движение на Кутузовском проспекте в сторону центра перекрыто из-за аварии, передает телеканал Москва 24.
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Политика
США хотят предоставить Украине статус главного союзника вне НАТО
В палату представителей конгресса США внесли законопроект, который даёт предоставить Украине статус главного союзника США вне НАТО, пишут РИА Новости.
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Армия и оружие
Украинских военных начнут премировать перед отправкой в Донбасс
Обновлено вчера в 04:46