Футбол
Финал Лиги чемпионов начнется с минуты молчания в память о РейесеСпорт-Экспресс 09:17
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Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС
Из-за взрывов, которые произошли сегодня на предприятии "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области, в городе объявлен режим ЧС.
Обновлено в 08:25
Общество
В Петербурге многодетным семьям подарили микроавтобусы
В Смольном состоялась торжественная церемония вручения ключей от пассажирских микроавтобусов многодетным семьям Санкт-Петербурга.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Ростове-на-Дону застрелен помощник депутата областного Заксобрания
Представитель ведомства сообщил, что возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в совершении убийства задержан.
Обновлено в 09:09
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Общество
Роскомнадзор призвал родителей не выкладывать фото детей в соцсети
Роскомнадзор в День защиты детей призвал родителей не выкладывать фото своих детей в социальные сети.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге
"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Стоцкая рассказала, есть ли у нее общие дети с Киркоровым
Из-за сильного сходства сына звезды 2000-х Анастасии Стоцкой с сыном короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова ходят слухи о том, что Анастасия может быть матерью Мартина.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Дагестане произошло ДТП с участием автобуса
Один человек погиб в Дагестане в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем. Об этом сообщает региональное отделение МВД.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес
Младшая дочь Светланы Лободы Тильда уже бегает
Младшей дочери певицы Светланы Лободы Тильде в мае исполнился ровно годик. Сегодня артистка призналась, что девочка уже бегает.
Обновлено в 05:13
Здоровье
В Архангельске открылся новый гемодиализный центр
С новой рабочей недели на учёт в новом центре встанут порядка 200 подопечных.
Обновлено в 09:00
Кино
Фильм «Борат» разрушил брак Памелы Андерсон
Режиссер комедийного фильма 2006 года, сыгравший главную роль в своей картине, рассказал The Daily Beast, что после премьеры "Бората" ему написала Памела Андерсон.
Обновлено в 01:25
Футбол
Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в возрасте 35 лет
Бывший полузащитник мадридского "Реала", лондонского "Арсенала" и сборной Испании по футболу Хосе Антонио Рейес погиб в результате ДТП на 36-м году жизни, об этом сообщается в Twitter-аккаунте "Севильи", за которую он также выступал.
Обновлено в 08:04
Политика
Пушков назвал условия объявления Зеленскому импичмента на Украине
Член Совета Федерации России Алексей Пушков назвал условия объявления на Украине импичмента новому президенту страны Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Главу московского отдела СК на транспорте арестовали по делу о взятке
По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с адвокатом для получения взятки от фигуранта уголовного дела.
Обновлено в 09:23
Общество
Супрун заявила, что на Украине к 2020 году закроются все детдома
Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун сообщила, что правительство начало менять систему поддержки сирот и с 2020 года детей перестанут отдавать в дома ребенка.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес
Бузова может разбогатеть на скандале с Собчак
Телеведущая и певица Ольга Бузова может разбогатеть на скандале, который возник из-за высказывания журналистки Ксении Собчак о нежелании дизайнеров сотрудничать с исполнительницей.
Обновлено в 11:38
Здоровье
Ученые узнали, сколько нужно отдыхать для продления жизни
Ученые узнали, сколько человеку нужно отдыхать, чтобы продлить жизнь.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Турист погиб в горах Карачаево-Черкесии, упав с канатной дороги
Турист погиб, упав с канатной дороги в поселке Домбай в Карачаево-Черкесии.
Обновлено в 11:49
Политика
Путин подписал указ о переименовании аэропорта Мурманска
Президент России подписал указ о переименовании аэропорта в Мурманске.
Обновлено вчера в 06:06
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено в 10:09
Экономика
Власти Петербурга планируют на ПМЭФ заключить соглашение с РЖД
Власти Петербурга планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) соглашение с "Российскими железными дорогами" (РЖД) по развитию транспортного обеспечения в части железных дорог, которое, в том числе, подразумевает совместную работу по созданию высокоскоростной магистрали (ВСМ) "Москва - Санкт-Петербург".
Обновлено в 09:39
Шоу-бизнес
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери
Вера Брежнева расплакалась на выпускном дочери На нежную публикацию обратили внимание многие знаменитости.
Обновлено в 03:55
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Адыгее столкнулись пассажирский поезд и грузовик
Пассажирский поезд № 346 Адлер — Нижневартовск и грузовик КамАЗ столкнулись на нерегулируемом железнодорожном переезде в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56