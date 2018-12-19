Футбол

Финал Лиги чемпионов 2021 года может пройти в Санкт-Петербурге
Вечерняя Москва
04:56

Финал Лиги чемпионов 2021 года может пройти на санкт-петербургской «Газпром-Арене». Российский футбольный союз планирует подать заявку в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщил член исполкома РФС Игорь Лебедев.
Вечерняя Москва04:56

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Генсек РФС: у Санкт-Петербурга хороший шанс провести финал ЛЧ в 2021 году

РИА Новости05:55

Фурсенко считает, что у «Газпром-Арены» очень хорошие шансы принять финал Лиги чемпионов

ТАСС05:47

РФС утвердил выдвижение Санкт-Петербурга на проведение финала ЛЧ в 2021 году

Чемпионат04:04

РФС принял решение выдвинуть «Газпром Арену» на проведение финала Лиги чемпионов

Фонтанка.Ру03:50

Александр Алаев: «У Санкт-Петербурга хорошие шансы на финал Лиги чемпионов-2020/21»

Спорт-Экспресс05:38

Исполком РФС выдвинет кандидатуру «Газпром Арены» на проведение финала ЛЧ в 2021 году

Матч ТВ03:34

РФС выдвинет стадион в Санкт-Петербурге на проведение финала Лиги чемпионов

Советский спорт03:33
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:07, Ашберн
Футбол

Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС, сообщает официальный твиттер организации.
Обновлено в 05:25
Футбол

«Зенит» пожелал удачи Сульшеру в «Манчестер Юнайтед»

Удачи, Уле! 👌 pic.twitter.com/GbaRONteIE — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 19 декабря 2018 г.
Обновлено в 05:27
Футбол

«Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым

Калинингрдская «Балтика» расторгла контракт с главным тренером Игорем Ледяховым, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 04:24
Футбол

Кантона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 03:56
Футбол

Адриано назвал самого ценного игрока «Спартака»

Форвард "Спартака" Луис Адриано рассказал, кого считает самым ценным футболистом команды.
Обновлено в 03:16
Футбол

Пепе может перейти в «Вулверхэмптон»

Бывший защитник «Бешикташа» Пепе может продолжить карьеру в Англии.
Обновлено в 04:32
Футбол

Гаттузо: «Милан» лишь пощекотал защиту «Болоньи»

Рулевой "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги гостевого поединка против "Болоньи" (0:0) в Серии А. "Милан" сыграл бездарно.
Обновлено в 02:39
Футбол

Батшуайи может стать партнером Головина в «Монако»

Нападающий «Валенсии» Миши Батшуайи может перейти в «Монако».
Обновлено в 03:09
Футбол

Галицкий увеличил свою долю в ФК «Краснодар» до 66,6%

Обновлено в 04:09
Футбол

Алькасер установил рекорд бундеслиги по голам после выхода на замену

Обновлено в 02:04
Футбол

«Тоттенхэм» нашел замену Маурисио Почеттино

Англичанин считается основным претендентом на пост главного тренера «Тоттенхэма», если Почеттино по окончании сезона возглавит «Манчестер Юнайтед» или «Реал».
Обновлено в 04:52
Футбол

Гвардиола: «Моуринью не нуждается в моей поддержке»

Вас увольняют, когда результаты не очень хороши. Моуринью не нуждается в моей поддержке, он очень сильный.
Обновлено вчера в 20:05
Футбол

Маркиньос: «Мне жаль Рабио, но он принял свое решение»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос высказал сожаление в связи со скорым уходом из клуба Адриена Рабио.
Обновлено в 00:59
Футбол

«ПСЖ» обыграл «Орлеан» и продолжил путь в Кубке лиги

В 1/8 финала Кубка французской лиги "ПСЖ" на выезде обыграл "Орлеан"
Обновлено вчера в 16:55
Футбол

Пенальти Зинченко вывел «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 17:11
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