Футбол

Финал Лиги Европы на «Матч ТВ» прокомментируют Журавель и АршавинSportbox.RU вчера в 05:17

Челси — Арсенал
завтра
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
29 мая в финале Лиги Европы сыграют две лондонские команды «Челси» и «Арсенал». «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию с «Олимпийского» стадиона в Баку. Комментировать матч из столицы Азербайджана будут Тимур Журавель и Андрей Аршавин, который играл за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы.
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