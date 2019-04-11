Футбол
Финал Кубка России пройдет в СамареSportbox.RU 04:52
Напомним, «Самара Арена» рассчитана на 44918 зрителей. Стадион принял четыре матча группового этапа чемпионата мира — 2018, а также игру 1/8 финала турнира и четвертьфинал. На проходящем 11 апреля исполкоме РФС подтвердили информацию о месте проведения финального матча Олимп — Кубка России.
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