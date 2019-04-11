Финал Кубка России по футболу состоится в СамареRT на русском 05:36

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России. Как сообщает официальный сайт организации, финал турнира состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена».

Финал Кубка России по футболу состоится в Самаре

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