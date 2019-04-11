Футбол

Финал Кубка России по футболу состоится в СамареRT на русском 05:36

На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России. Как сообщает официальный сайт организации, финал турнира состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена».
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Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

63.ru05:23

Финал Кубка России пройдет в Самаре

Советский спорт05:17

Финал Кубка России пройдет в Самаре

Матч ТВ04:52

Финал Кубка России пройдет в Самаре

Спорт-Экспресс05:09

Финал Кубка России — 2018/19 пройдет в Самаре

Sport24.ru05:07

Финал Кубка России состоится в Самаре

Чемпионат05:11

Финал Олимп - Кубка России по футболу пройдет в Самаре

ТАСС05:28
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