Футбол
Финал Кубка России по футболу состоится в СамареRT на русском 05:36
На заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) определилось место проведения финала Кубка России. Как сообщает официальный сайт организации, финал турнира состоится в Самаре на стадионе «Самара Арена».
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