Финал Кубка России по футболу пройдёт в СамареСпорт БИЗНЕС Online 05:19

Финальный Кубка России по футболу 2018/19 пройдёт на «Самара Арене» 22 мая, сообщает пресс-служба РФС. Кубок России / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Такое решение было принято на исполкоме РФС, который сегодня прошёл Москве.

Финал Кубка России по футболу пройдёт в Самаре

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