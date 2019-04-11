Футбол

Финал Кубка России по футболу пройдёт в СамареСпорт БИЗНЕС Online 05:19

Финальный Кубка России по футболу 2018/19 пройдёт на «Самара Арене» 22 мая, сообщает пресс-служба РФС. Кубок России / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Такое решение было принято на исполкоме РФС, который сегодня прошёл Москве.
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Исполком РФС обсудил идею всегда проводить финал Кубка России в «Лужниках»

Sport24.ru07:26

Александр Дюков: Нам надо поддержать все стадионы, поэтому мы выбрали Самару для финала Кубка России

Советский спорт07:26

Александр Дюков объяснил, почему финал Кубка России не пройдет в Ростове-на-Дону или Екатеринбурге

Спорт-Экспресс08:29

Дюков: сборная России будет проводить в «Лужниках» статусные матчи

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РФС создал рабочую группу для определения мест проведения финалов Кубка России

ТАСС07:54

Финал Кубка России пройдет в Самаре

Матч ТВ04:52

Финал Кубка России по футболу пройдет в Самаре

63.ru05:23
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
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Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу

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Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
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Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку

Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Происшествия

Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР

Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
Обновлено в 10:31
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
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Футбол

На тренировке «Баварии» произошла драка

Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild.
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Происшествия

Полиция сорвала мероприятие, где планировали собрать средства в поддержку Азата Мифтахова

В Москве полиция не дала студенческому журналу DOXA провести мероприятие, на котором планировался сбор средств в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса Единой России .
Обновлено в 09:32
Хоккей

«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку

Обновлено в 10:48
Футбол

Месси получил травму в матче ЛЧ

Обновлено в 02:51
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Эффектно и откровенно: Анастасия Волочкова сделала шпагат верхом на коне

На сей раз Волочкова сделала шпагат, сидя верхом на коне. Снимок получился очень эффектным и ярким.
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Политика

Джулиан Ассанж арестован в Лондоне

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Космос

Рогозин пообещал запускать выдающихся россиян в космос

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Технологии

За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз

Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Наука

Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2

На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
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«Бабка с лысым пробором»: Лена Миро раскритиковала «молодящуюся» Долину

Обновлено в 10:48
Авто

На столичном авторынке сменился лидер

Аналитики изучили столичный рынок новых легковых автомобилей и назвали самые продаваемые модели.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге

Полузащитник "Спаратка" Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Происшествия

Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 06:29
Политика

Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме

Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Общество

Жительница Челнов прокатилась за рулем машины с младенцем на руках

Жительница Набережных Челнов прокатилась за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 06:16
Общество

Умер миллиардер Владислав Тетюхин

Обновлено в 09:11
Политика

КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан

Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие

США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD

Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл решили не сообщать о рождении первенца

Заявление пары обсуждают в Сети Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением: пара не хочет спешить и сразу показывать публике своего первенца, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.
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Общество

В Керчи отметили 75-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

Обновлено в 10:13
Происшествия

В Воронеже водитель Mercedes намеренно сбил курсанта МЧС

Как позже установило следствие, водитель наехал на 21-летнего курсанта с целью убийства, после чего скрылся с места происшествия.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»

Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
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Суд отправил Майкла Калви под домашний арест

Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика

Армия Судана объявила об отстранении президента от власти

Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00
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