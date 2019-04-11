Футбол
Финал Кубка России по футболу пройдёт в СамареСпорт БИЗНЕС Online 05:19
Финальный Кубка России по футболу 2018/19 пройдёт на «Самара Арене» 22 мая, сообщает пресс-служба РФС. Кубок России / фото: Сергей Елагин, БИЗНЕС Online Такое решение было принято на исполкоме РФС, который сегодня прошёл Москве.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 11:00, Ашберн
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Василий Ломаченко может досрочно победить Энтони Кроллу
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Экономика
Глава МВФ назвала макроэкономическую ситуацию в России «здоровой»
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард на пресс-конференции заявила, что макроэкономическая ситуация в России является "здоровой".
Обновлено в 10:32
Происшествия
Судья Якубаев, которого проверяет СК, ушел в отставку
Судья Кузьминского суда Москвы Руслан Якубаев, которого проверяет СК РФ, ушел в отставку, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Карина Каленова.
Обновлено в 08:55
Происшествия
Экс-сотрудница ростовской полиции довела ребёнка до самоубийства — СКР
Специалисты главного следственного управления Следственного комитет РФ завершили расследование уголовного дела в отношении экс-сотрудники донской полиции.
Обновлено в 10:31
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Футбол
На тренировке «Баварии» произошла драка
Во время тренировки футболистов мюнхенского клуба "Бавария" произошла драка между игроками, сообщает Bild.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Полиция сорвала мероприятие, где планировали собрать средства в поддержку Азата Мифтахова
В Москве полиция не дала студенческому журналу DOXA провести мероприятие, на котором планировался сбор средств в поддержку аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, обвиняемого в попытке поджога офиса Единой России .
Обновлено в 09:32
Хоккей
«Коламбус» одержал волевую победу над «Тампой» на старте плей-офф НХЛ
«Коламбус Блю Джекетс» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В США в крушении одномоторного самолета обвинили собаку
Обновлено в 10:48
Футбол
Месси получил травму в матче ЛЧ
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Эффектно и откровенно: Анастасия Волочкова сделала шпагат верхом на коне
На сей раз Волочкова сделала шпагат, сидя верхом на коне. Снимок получился очень эффектным и ярким.
Обновлено в 09:41
Политика
Джулиан Ассанж арестован в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.
Обновлено в 05:43
Космос
Рогозин пообещал запускать выдающихся россиян в космос
Обновлено в 10:48
Технологии
За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
Обновлено в 06:35
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Авто
На столичном авторынке сменился лидер
Аналитики изучили столичный рынок новых легковых автомобилей и назвали самые продаваемые модели.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Футболист «Спартака» сломал нос американцу в конфликте на дороге
Полузащитник "Спаратка" Аяз Гулиев в конфликте на дороге сломал нос гражданину Америки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:50
Происшествия
Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва
Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 06:29
Политика
Помощник депутата Ковалева найден мертвым в Госдуме
Помощник депутата Госдумы и экс-директора ФСБ Николая Ковалева Сергей Шамарин скончался на рабочем месте в здании нижней палаты парламента России.
Обновлено в 10:09
Общество
Жительница Челнов прокатилась за рулем машины с младенцем на руках
Жительница Набережных Челнов прокатилась за рулем автомобиля с младенцем на руках.
Обновлено в 06:16
Общество
Умер миллиардер Владислав Тетюхин
Обновлено в 09:11
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление граждан
Фракция Коммунистической партии России (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект о введении штрафов для госслужащих за оскорбление достоинства граждан, а также социальных и профессиональных групп, сообщает 11 апреля издание «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
США временно разместят в Румынии систему ПРО THAAD
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл решили не сообщать о рождении первенца
Заявление пары обсуждают в Сети Принц Гарри и Меган Маркл выступили с официальным заявлением: пара не хочет спешить и сразу показывать публике своего первенца, который должен появиться на свет уже в следующем месяце.
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Происшествия
В Воронеже водитель Mercedes намеренно сбил курсанта МЧС
Как позже установило следствие, водитель наехал на 21-летнего курсанта с целью убийства, после чего скрылся с места происшествия.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Суд отправил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 09:25
Политика
Армия Судана объявила об отстранении президента от власти
Армия Судана объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти в стране.
Обновлено в 08:00