Футбол
В Самаре пройдет финал Кубка России по футболуАргументы и Факты 07:00
Финальный матч состоится 22 мая Местом проведения финала Кубка России по футболу станет стадион "Самара Арена", пишет Интерфакс. Финальный матч пройдет в Самаре 22 мая.
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