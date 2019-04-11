В Самаре пройдет финал Кубка России по футболуАргументы и Факты 07:00

Финальный матч состоится 22 мая Местом проведения финала Кубка России по футболу станет стадион "Самара Арена", пишет Интерфакс. Финальный матч пройдет в Самаре 22 мая.

В Самаре пройдет финал Кубка России по футболу

Политика Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Помощник депутата Госдумы, экс-директора ФСБ Николая Ковалева, умершего 5 апреля, найден мертвым на своем рабочем месте.

Шоу-бизнес 57-летняя Екатерина Андреева показала девичью фигуру В 57 лет Екатерина выглядит едва ли на 37, да еще и хвастается в Сети своей девичьей фигурой. Сейчас телеведущая путешествует по Африке.

Политика Рогозин анонсировал бесплатные полеты в космос для выдающихся россиян Граждане России с уникальными и выдающимися достижениями могут получить в будущем возможность бесплатно отправиться в туристический полет в космос.

Кино Вышел первый трейлер мультфильма «Тайна домашних животных 2» Студия Illumination опубликовала первый полноценный трейлер второй части мультфильма «Тайна домашних животных».

Происшествия Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".

Политика Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.

Общество Челнинка ездила за рулем с младенцем на руках и давала ребенку водить Жительница Набережных Челнов Агина Алтынбаева опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видеозапись, где она едет за рулем автомобиля с младенцем на руках.

Авто АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу АвтоВАЗ принял решение прекратить поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом представитель концерна сообщила в интервью Sputnik Германия.

Происшествия Неизвестный сбил полицейского в Москве В Москве водитель, управлявший автомобилем Toyota, совершил наезд на полицейского и скрылся, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.

Происшествия В Бурятии врачи бросили умирать в «карцере» пациента с пневмонией Врачи в бурятской больнице заперли больного пневмонией пациента в подсобном помещении, где тот и скончался, сообщает издание "Номер один".

Политика Стало известно, почему Манжосов не появился на пресс-конференции Появилось СМС-сообщение от лица друга детства Владимира Зеленского и сооснователя студии «95 квартал» Дениса Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.

Общество Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".

Политика Джулиан Ассанж арестован в Лондоне Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает в четверг Скотланд-Ярд.

Политика Литва отозвала посла из России из-за его «уязвимости» МИД Литвы в четверг сообщил, что посол в России Рямигиюс Мотузас будет отозван для консультаций, поскольку становится "уязвимым".

Экономика Reuters: Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей» Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера «О’кей», сообщает Reuters со ссылкой на шесть источников в отрасли и близких к топ-менеджменту кредитной организации.

Технологии В WhatsApp включили новый режим Раньше появление новых сообщений в архивных чатах автоматически означало их "разархивацию", теперь же этого происходить не будет - при условии, что режим активирован.

Происшествия В США мужчину убили за то, что он оплатил еду не всем посетителям кафе Крейг Брюер пришел в кафе в хорошем настроении и решил оплатить обед нескольким посетителям, раздав им 20-долларовые банкноты.

Происшествия Суд отправил Майкла Калви под домашний арест Басманный суд удовлетворил просьбу следствия и перевел основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Энергетика Нефтяники снизят цены на дизельное топливо Правительство России договорилось с нефтяными компаниями о том, что те вернут цены на летнее дизельное топливо к уровню октября 2018 года.