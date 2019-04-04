Футбол
Финал Кубка России может пройти в СамареЧемпионат 07:12
Как стало известно «Чемпионату», финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре. Ранее Российский футбольный союз также рассматривал вариант проведения финальной встречи на стадионе «Динамо», однако недавно стало известно, что новая арена бело-голубых примет матч за Суперкубок России.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:24
Политика
Путин пригласил президента Анголы в Сочи
Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Министр правительства Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров объяснил, почему в родном селе главы республики Рамзана Кадырова Центарой (Хоси-Юрт) сносят дома.
Обновлено в 09:02
Общество
Прощание с Георгием Данелией пройдет в Доме кино
Обновлено в 08:52
Футбол
Семин недоволен, что на базе «Локомотива» отсутствует свет
Специалист заявил,что на базе большие проблемы с электричеством, из-за чего команда не может проводить тренировки в вечернее время.
Обновлено в 10:40
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин поздравил старшую дочь с днем рождения
«С днем рождения!» — лаконично подписал снимок звездный отец (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Обновлено в 09:19
Шоу-бизнес
Бритни Спирс легла в психиатрическую больницу
37-летняя певица Бритни Спирс снова попала в психиатрическую клинику.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Чувашии двое детей погибли при пожаре, пока мать была в сауне
Жительница Новочебоксарска подозревается в причинении смерти по неосторожности двум своим детям, которые погибли при пожаре, пока она была в сауне, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Обновлено в 10:45
Футбол
Роналду проиграл суд журналистам
Немецкий журнал Der Spiegel выиграл судебное разбирательство у португальского футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:20
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева показал архивное фото с молодым отцом
Обновлено в 06:30
Космос
«Прогресс МС-11» установил рекорд по времени полета к МКС
Грузовой космический корабль "Прогресс МС-11" долетел до МКС за рекордно короткое время - за 3 часа 22 минуты, что на две минуты быстрее запланированного.
Обновлено в 11:20
Экономика
Саид Керимов продаст 3,5% «Полюса»
Стоимость продаваемых бумаг по цене закрытия — 24,8 млрд руб. Polyus Gold International Limited (PGIL, структура Саида Керимова) продает на рынке 4,67 млн обыкновенных акций, или 3,5%, золотодобывающей компании ПАО "Полюс".
Обновлено вчера в 13:24
Политика
ЕС не признает решение о лишении Гуаидо парламентского иммунитета
ЕС не признает решение о снятии парламентского иммунитета с Хуана Гуаидо, это нарушает конституцию, говорится в распространенном в четверг заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Слова генсека НАТО о Гитлере, Сталине и ИГ вызвали реакцию в МИД РФ
В российском МИДе прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку "Исламское государство" (запрещена в РФ).
Обновлено в 09:46
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Происшествия
Бастрыкин вменил судье 37 преступлений
Обновлено в 05:51
Политика
Депутаты Госдумы оценили ущерб Крыму от Украины в 1,5 трлн рублей
В Госдуме в ходе заседания рабочей группы был оценен ущерб Крыму от Украины, заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:30
Армия и оружие
Американский военный самолет провел разведку у берегов Крыма
Самолет P-8A Poseidon ВМС Соединенных Штатов был замечен у юго-западного и южного побережья Крыма, где он выполнил разведывательный полет, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия
В iTunes и Play Market нашли пропагандирующие криминал приложения
Отмечается, что прокуратура Юрьянского района в ходе мониторинга сети интернет выявила приложения онлайн-магазинов "iTunes" и "Play Market", содержащие пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов, призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 09:11
Общество
Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России
Телеведущая Елена Малышева отреагировала на заявление заведующего кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженного врача России Дмитрия Мохова.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода
Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
Обновлено вчера в 12:06
Политика
Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него
Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского.
Обновлено в 11:12
Политика
На Украине назвали модератора дебатов Зеленского и Порошенко
Модератором дебатов кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко станет журналист Павел Казарин, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураба Аласанию.
Обновлено в 10:54
Авто
Volvo сообщил цену на универсал V60 Cross Country
Новинка предлагается в комплектации Plus с бензиновым двигателем T5 мощностью в 250 л.с. Цены стартуют с отметки в 3 069 000 рублей, сообщает Volvo Car Russia.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие
Доработка воронежского Ил-112В займет до 10 месяцев
Первый полет военно-транспортного самолета воронежского производства Ил-112В прошел 30 марта 2019 года.
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено вчера в 12:01
Авто
Российский авторынок в марте вернулся к росту
Российский рынок новых легковых автомобилей, который в феврале впервые упал за 22 месяца, в марте снова вернулся к росту.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Основные причины отрыва тромба назвал эксперт
Главными причинами образования тромбов доктор называет малоподвижный образ жизни, злоупотребление спиртными напитками, курение и хронические болезни.
Обновлено в 08:47
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27