Финал Кубка России может пройти в СамареЧемпионат 07:12

Как стало известно «Чемпионату», финал Кубка России сезона-2018/19 может пройти в Самаре. Ранее Российский футбольный союз также рассматривал вариант проведения финальной встречи на стадионе «Динамо», однако недавно стало известно, что новая арена бело-голубых примет матч за Суперкубок России.

Финал Кубка России может пройти в Самаре

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