Футбол

Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков
РИА Новости
вчера в 18:00

Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter.
РИА Новостивчера в 18:00

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Спортивный клуб
Один из сильнейших и самых популярных аргентинских футбольных клубов из города Буэнос-Айрес. «Бока» выиграла 18 международных турниров, является рекордсменом мира по этому показателю, вместе с клубом «Милан». Сюда входят шесть Кубков Либертадорес и три Межконтинентальных Кубка. Клуб 24 раза становился чемпионом Аргентины, что является вторым показателем в Аргентине после «Ривер Плейта». Противостояние с этим клубом является Суперкласико аргентинского футбола, и одним из важнейших дерби в мировом футболе.
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Кубок Либертадорес
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