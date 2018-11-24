Футбол
Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков
Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядковРИА Новостивчера в 18:00
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter.
РИА Новостивчера в 18:00
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Президенту «Ривер Плейта» пришлось прервать интервью из-за бегущей на него толпы болельщиков
Sport24.ruвчера в 23:00
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Футбол
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Футбол
«Спартак» сегодня проведет первую игру под руководством Кононова
Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Крыльями Советов».
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Футбол
«Рубин» продлил безвыигрышную серию до пяти матчей
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«Ливерпуль» в меньшинстве разгромил «Уотфорд»
"Ливерпуль" нанес разгромное поражение "Уотфорду" в матче 13-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 15:31
Футбол
«Шальке» забил пять мячей «Нюрнбергу»
«Шальке» оказался сильнее «Нюрнберга» в матче 12-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 15:03
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Юрченко: «„Енисею“ либо плыть всем вместе, либо тонуть. Мы плывем»
Вратарь «Енисея» Давид Юрченко прокомментировал победу красноярской команды над «Динамо» (2:1) в выездном матче 15-го тура РПЛ.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
Дмитрий Кириченко: «Удаление и пенальти повлияли на игру „Уфы“»
Исполняющий обязанности главного тренера "Уфы" Дмитрий Кириченко после матча 15-го тура премьер-лиги против "Оренбурга" (0:1) заявил, что на игру повлияло удаление.
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Футбол
«НАК Бреда» — «Аякс» — 0:3. Видеообзор матча
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