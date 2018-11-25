Футбол
Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядков
Финал Кубка Либертадорес перенесен на воскресенье из-за беспорядковРИА Новостивчера в 18:00
Ответный матч финала Кубка Либертадорес между аргентинскими клубами "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" перенесен на воскресенье из-за инцидента, произошедшего перед игрой, сообщается в официальном микроблоге "Ривер Плейта" в Twitter.
РИА Новостивчера в 18:00
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Президенту «Ривер Плейта» пришлось прервать интервью из-за бегущей на него толпы болельщиков
Sport24.ruвчера в 23:00
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