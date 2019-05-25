Футбол

Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и МининМатч ТВ 03:04

Барселона — Валенсия
сегодня
в 15:00
Кубок Испании, Финал
Стадион «Бенито Вильямарин»
В финале Кубка Испании сезона-2018/2019 сыграют «Барселона» и «Валенсия». Встреча состоится 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
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Спорт-Экспресс02:54

Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и Минин

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ProstoProSport23 мая в 13:06

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Sport24.ruвчера в 19:06

Суарес, Коутиньо и еще 6 травмированных игроков «Барселоны» – в составе на финал Кубка Испании

Sports.ruвчера в 17:38

«Барселона» — «Валенсия»: котировки на финальный матч Кубка Испании

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Примечательно, что большинство поклонников Светланы Лободы и пользователей социальных сетей уверены: отцом маленькой Тильды является именно солист Rammstein Тиль Линдеманн.
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Обновлено 23 мая в 02:48
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О готовности запустить международный роуминг заявили в Крыму

Глава крупнейшего мобильного оператора в Крыму заявил о готовности заключить договоры о роуминге для иностранцев.
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В Севастополе сгорел дельфинарий

Пожар произошел утром в субботу в севастопольском дельфинарии, огонь уничтожил часть крыши и расположенные рядом сувенирные магазины, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:16
Здоровье

В России разрабатывают новые лекарства для паллиативных детей

В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 15:15
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Ни один отечественный автомобиль не вызывал такого шквала насмешек, как «горбатый» ЗАЗ‑965.
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Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
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Происшествия

В центре Лиона прогремел взрыв, есть пострадавшие

Во Франции, в центре Лиона, на улице Виктора Гюго, прогремел взрыв, 8 человек пострадали, сообщает телеканал «Россия-24».
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Обновлено вчера в 10:18
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Девочка с 14 пальцами на руках родилась в китайской семье

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Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

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Объявился организатор политического скандала «Ибица-гейт» в Австрии

Организаторов крупного политического скандала, названного «Ибица-гейт» (по месту ведения съемки) обвиняют в незаконности проведения скрытой видеосъемки.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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