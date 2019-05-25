Футбол
Финал Кубка Испании прокомментируют Шмурнов и МининМатч ТВ 03:04
В финале Кубка Испании сезона-2018/2019 сыграют «Барселона» и «Валенсия». Встреча состоится 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье.
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«Барселона» сыграет с «Валенсией» в финале Кубка Испании. Букмекеры назвали фаворита встречи
ProstoProSport23 мая в 13:06
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