На 44-й минуте 35-летний перуанец Хосе Паоло Герреро восстановил равенство в счете, реализовав пенальти. На третьей добавленной к первому тайму минуте бразильцы вновь вышли вперед, на этот раз отличился сам Жезус. Напомним, в матче за третье место турнира Аргентина обыграла Чили – 2:1.

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