Кино
Последний эпизод сериала «Игра престолов» поставил рекордСвободная Пресса вчера в 21:41
Последний эпизод сериала «Игра престолов» установил рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров. Как сообщает News.ru, шестую серию восьмого сезона 19 мая посмотрели 19,3 млн зрителей.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика
О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля
Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Кино
В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США
Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных
Обновлено вчера в 07:36
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Космос
С телескопа «Хаббл» получили снимок взаимодействующих галактик
Команда космического телескопа «Хаббл» получила изображение галактики NGC 4485, подвергшейся гравитационному влиянию более крупной галактики NGC 4490.
Обновлено 18 мая в 09:07
Происшествия
В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации
Обновлено вчера в 06:01
Политика
Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства
Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Обновлено вчера в 16:46
Общество
ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов
В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено вчера в 10:47
Космос
Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги
По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии
Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе
Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Политика
Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка
Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем
Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено вчера в 06:06
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Музыка
Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия
МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей
«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность
Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Происшествия
Ангарчанин отсудил страховую выплату за утонувший в Байкале смартфон
Ангарск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - По решению суда страховая компания выплатит 95 тысяч рублей жителю Ангарска, уронившему сотовый телефон в Байкал.
Обновлено 19 мая в 03:03
Общество
Гороскоп на 20 мая
Лев Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались.
Обновлено 19 мая в 23:30
Политика
Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Финансы
Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»
По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной
Обновлено вчера в 11:58
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы
Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель
В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Гаджеты
Доступный флагман Honor 20 Pro протестирован в Geekbench
Производительность бюджетного флагмана обеспечивает процессор Kirin 980 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 10:59