Кино

Последний эпизод сериала «Игра престолов» поставил рекордСвободная Пресса вчера в 21:41

Последний эпизод сериала «Игра престолов» установил рекорд для телеканала HBO по количеству просмотров. Как сообщает News.ru, шестую серию восьмого сезона 19 мая посмотрели 19,3 млн зрителей.
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Финал «Игры престолов» установил рекорд

Газета.Ruвчера в 17:38

Новый рекорд просмотров сериала «Игры престолов» установлен в США

Эхо Москвывчера в 18:04

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

РБКвчера в 16:07

СМИ: последнюю серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 19,3 млн человек

ТАССвчера в 16:35

СМИ: Финал «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей

RT на русскомвчера в 16:01

Финал «Игры престолов» установил новый рекорд просмотров в США

РИА Новостивчера в 15:48

Синдром «Игры престолов»

Твой Континент18 мая в 04:16
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Политика

О «поражении» Запада на Украине заявил экс-глава спецслужбы Израиля

Бывший глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что планы Запада по ослаблению Москвы на украинском направлении провалились.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено вчера в 08:35
Кино

Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»

Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Кино

В Китае не показали финал «Игры престолов» из-за торговых споров с США

Заключительную серию саги «Игра престолов» не показали в Китае из-за торговых споров с Америкой.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия

В Таджикистане во время бунта в колонии погибли десятки заключенных

Обновлено вчера в 07:36
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Космос

С телескопа «Хаббл» получили снимок взаимодействующих галактик

Команда космического телескопа «Хаббл» получила изображение галактики NGC 4485, подвергшейся гравитационному влиянию более крупной галактики NGC 4490.
Обновлено 18 мая в 09:07
Происшествия

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено вчера в 21:51
Политика

Зеленский распустил украинский парламент на инаугурации

Обновлено вчера в 06:01
Политика

Bloomberg: За время президентства Порошенко потерял 40% богатства

Bloomberg отмечает, что Порошенко не единственный из украинских бизнесменов, чьи доходы упали в годы экономического спада на Украине и вооруженного конфликта на востоке страны.
Обновлено вчера в 16:46
Общество

ЦИАН разослал пользователям советы по борьбе с застройкой скверов

В письме есть ссылка на сайт ЦИАН, которая ведет на полную версию статьи о защите скверов и содержит больше советов о том, как помешать их застройке.
Обновлено вчера в 10:47
Космос

Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги

По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Осудить депутата за слова о захвате Курил призвали в Японии

Правящая партия Японии предложила официально осудить депутата парламента Ходаки Маруяму за слова о захвате Курил.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Режиссера фильма «Звезда родилась» Купера подозревают в новом романе

Несостоявшиеся супруги не комментировали разрыв, но поклонники были уверены, что Купер начал встречаться с Леди Гагой.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с властями Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с властями Ирана, но только тогда, когда они тоже будут готовы.
Обновлено вчера в 21:39
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Получается, что окончательное решение по вопросу аннулирования победы Нидерландов сейчас стоит за контрольной группой конкурса, которая может также и оставить в силе результаты голосования и 1-ое место Лоуренса.
Обновлено вчера в 06:06
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Музыка

Выступление Лазарева на «Евровидении» посмотрели более 8 млн человек

Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

МВД предложило конфисковывать машины у пьяных водителей

«В марте и апреле 2019 года в правительство направлены предложения МВД России относительно законодательного закрепления возможности конфискации транспортных средств, которыми управляли водители в состоянии опьянения, а также усиления ответственности за совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения»,— рассказали в пресс-службе.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США выдало китайскому производителю телекоммуникационного оборудования Huawei временную лицензию, разрешающую обеспечивать обслуживание сетей и мобильных устройств в Соединенных Штатах, говорится в официальном сообщении ведомства.
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено вчера в 20:58
Происшествия

Ангарчанин отсудил страховую выплату за утонувший в Байкале смартфон

Ангарск, 19.05.19 (ИА «Телеинформ»), - По решению суда страховая компания выплатит 95 тысяч рублей жителю Ангарска, уронившему сотовый телефон в Байкал.
Обновлено 19 мая в 03:03
Общество

Гороскоп на 20 мая

Лев Больших усилий вам сегодня прикладывать не придется, чем бы вы ни занимались.
Обновлено 19 мая в 23:30
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман объявил об отставке

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о намерении уйти в отставку. Об этом он заявил во время брифинга в понедельник, 20 мая.
Обновлено вчера в 11:09
Финансы

Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной

Обновлено вчера в 11:58
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Оренбурге найдены убитыми бизнесмен, его жена и водитель

В Оренбурге возбуждено уголовное об убийстве по факту обнаружения в жилом доме в поселке Ростоши тел директора коммерческой организации, его супруги и водителя.
Обновлено вчера в 06:35
Гаджеты

Доступный флагман Honor 20 Pro протестирован в Geekbench

Производительность бюджетного флагмана обеспечивает процессор Kirin 980 в тандеме с 8 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 10:59
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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