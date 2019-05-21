Кино
Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителейГЛАС.RU 01:47
По официальным данным шестую серию заключительного сезона «Игры престолов» посмотрело более 13 миллионов человек. Стоит отметить, что последний сезон был воспринят фанатами в штыки. Они даже создали в интернете петицию, требуя переснять весь восьмой сезон, поменяв в нем сюжет.
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