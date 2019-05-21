Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителейГЛАС.RU 01:47

По официальным данным шестую серию заключительного сезона «Игры престолов» посмотрело более 13 миллионов человек. Стоит отметить, что последний сезон был воспринят фанатами в штыки. Они даже создали в интернете петицию, требуя переснять весь восьмой сезон, поменяв в нем сюжет.
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Последнюю серию «Игры престолов» посмотрели 19,3 млн человек

Комсомольская правда00:15

Финал «Игры престолов» установил новый рекорд просмотров в США

РИА Новостивчера в 15:48

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

Известиявчера в 16:41

СМИ: последнюю серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 19,3 млн человек

ТАССвчера в 16:35

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

РБКвчера в 16:07

СМИ: Финал «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей

RT на русскомвчера в 16:01

Финал «Игры престолов» посмотрело более 19 млн человек в США

Коммерсантъвчера в 18:44
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 03:00, Ашберн
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Обновлено в 02:15
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Политика

На Украине начала работу экспертная миссия МВФ

Экспертная миссия Международного валютного фонда во вторник начала свою работу на Украине, передает агентство УНН со ссылкой на представительство миссии.
Обновлено в 02:57
Энергетика

Европейские компании отказались оплачивать российскую нефть

Total и Eni перестали оплачивать загрязненную нефть из «Дружбы» Французская Total и итальянская Eni перестали оплачивать загрязненную нефть, поставленную из России, пишет агентство Reuters со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

Правительство упростило процедуру получения инвалидности

"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
Обновлено в 02:00
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

С Патриарших украли знак «Запрещено разговаривать с неизвестными»

Обновлено в 02:53
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Обновлено в 00:57
Происшествия

В Уфе психотерапевта осудили за изнасилование 16-летней пациентки

В Уфе 54-летнего психотерапевта осудили на девять лет колонии строгого режима за изнасилование несовершеннолетней.
Обновлено в 02:06
Экономика

Власти Москвы объявили конкурс для инвестора «канатки» до «Речного вокзала»

Обновлено в 02:01
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 16:04
Космос

Созданный в РФ спутник снял первое видео Земли в формате 4K

Разработанный в российском РКК «Энергия» египетский спутник впервые снял видео поверхности Земли в формате 4К.
Обновлено вчера в 13:17
Футбол

«Атлетико» заинтересован в приобретении Марио Фернандеса

Обновлено в 02:20
Экономика

Орешкин не ожидает технической рецессии в РФ по итогам II квартала

Орешкин сообщил также, что его ведомство пока сохраняет свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году на уровне 1,3%. По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ в первом квартале 2019 года составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 02:35
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия

В МВД РФ предложили конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД РФ предлагает на законодательном уровне закрепить конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:01
Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

РБК: Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

С началом 2019 года чиновники стали получать ту же зарплату, что получали до «антикризисного» решения, рассказали собеседники издания.
Обновлено в 02:50
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Гаджеты

Подтверждён цветной экран фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4, увеличенная батарея, Bluetooth 5.0 и NFC

Чтобы обеспечить продолжительную автономную работу, несмотря на более «прожорливый» экран, браслет получил аккумулятор повышенной до 135 мА·ч ёмкости вместо 110 мА·ч у Mi Band 3. Также у нового фитнес-браслета появилась поддержка Bluetooth 5.0, это существенный шаг вперёд по сравнению с Bluetooth 4.2 у предшественника.
Обновлено вчера в 12:54
Транспорт

Школьную улицу в Таганском районе благоустроят к осени

Обновлено в 02:05
Экономика

Министр труда пообещал увеличить МРОТ

В России повысят минимальный размер оплаты труда (МРОТ), сообщил министр труда Максим Топилин.
Обновлено вчера в 07:43
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено вчера в 05:57
Единоборства

Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот

В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

В Кемерово произошел пожар в автосалоне

В автосалоне Hyundai в Кемерово произошел пожар, сообщает местное издание A42.RU со ссылкой на очевидцев.
Обновлено вчера в 11:04
Музыка

Дягилевский фестиваль переносится в Париж

Как сообщили организаторы международного Дягилевского фестиваля музыкальный форум панирует провести в Париже в 2021 году.
Обновлено в 00:16
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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