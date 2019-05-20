Финал «Игры престолов» посмотрели более 19 млн человек в СШАКоммерсантъ 18:44

Финальную серию «Игры престолов» телевизионной сети HBO посмотрели 13,6 млн человек в США. Если подсчитать воспроизведение и потоковое онлайн-вещание, то цифра составляет 19,3 млн.

Финал «Игры престолов» посмотрели более 19 млн человек в США

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