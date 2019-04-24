Кино
Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в МосквеРЕН ТВ 05:00
Финал заключительного сезона сериала "Игра престолов" покажут на московском стадионе "РЖД Арена", сообщили в пресс-службе онлайн-сервиса "Амедиатека". Отмечается, что финал покажут в день мировой премьеры 20 мая.
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Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
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Общество
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Известно, что выставленное на продажу здание – канатный цех с водонапорной башней – является памятником промышленного конструктивизма, построенным архитектором Яковом Черниховым в 1930 году.
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Общество
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Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие
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Обновлено в 08:33
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На Урале глава ГИБДД Чебаркуля уволен после проверки
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Обновлено в 08:14
Энергетика
Россия начала прокачку незагрязненной нефти для белорусского НПЗ
Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 08:17
Политика
Мантуров обозначил сроки серийного выпуска кабриолетов Aurus
Обновлено в 08:16
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Общество
Twitter обжаловал наложенный судом штраф в 3000 рублей
5 апреля сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы назначил компании штраф в 3000 рублей за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей сервиса.
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Армия и оружие
В США признают, что нет танка мощнее Т-14 «Армата»
Танк Т-14 «Армата» совершил настоящий прорыв в танкостроении, превзойдя всех своих конкурентов по НАТО в любых характеристиках.
Обновлено в 03:14
Общество
Пенсионеры получат выплаты досрочно
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Обновлено вчера в 06:56
Культура
В Калуге стартовал фестиваль «Герой нашего времени»
Обновлено в 06:29
Наука
Математики доказали гипотезу Шелдона из «Теории большого взрыва»
Математики Крис Спайсер и Карл Померанс научно обосновали правоту одного из героев комедийного сериала «Теория большого взрыва» Шелдона Купера о превосходстве числа 73 над другими числами.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше
Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
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Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» спустили на воду
Подводная лодку специального назначения «Белгород» торжественно спущена на воду в Северодвинске на заводе «Севмаш».
Обновлено в 01:25
Футбол
Главный врач «Зенита» осматривает Кокорина в СИЗО
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Обновлено в 03:52
Экономика
Россияне стали массово продавать свои дачи
Обновлено вчера в 03:17
Общество
В чем Севастополь и Крым стали полностью автономны от РФ
Севастополь и Республика Крым могут жить автономно от энергетической системы России.
Обновлено в 08:13
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Украина вышла из соглашения о секретности изобретений СССР
Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:49
Политика
Глава ФАС заявил об отмене национального роуминга в Крыму с 1 июня
Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев сообщил, что национальный роуминг в Крыму будет отменен после 1 июня 2019 года.
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49