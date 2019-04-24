Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в МосквеiReactor 07:43

Финальную серию «Игры престолов» покажут зрителям на московском стадионе «РЖД Арена». Генеральный директор Amedia TV Дмитрий Сычугов сообщил, что он долгое время думал, как можно удивить преданных фанатов. Глава компании решил собрать их вместе, чтобы посмотреть последнюю серию культовой саги.

Финальную серию «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

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