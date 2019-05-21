Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителейИзвестия 16:41

Предыдущий рекорд был установлен пятой серией того же сезона. В общей сложности эпизод тогда посмотрели 18,4 млн зрителей. Однако не все поклонники оказались довольны финальным сезоном саги.
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Финал «Игры престолов» установил рекорд

Газета.Ru17:38

Финал «Игры престолов» установил новый рекорд просмотров в США

РИА Новости15:48

Железный трон за $18 тыс. и «Драконьи яйца»: как бренды отмечают выход последнего сезона «Игры престолов»

Inc.Russia18 мая в 20:01

Новый рекорд просмотров сериала «Игры престолов» установлен в США

Эхо Москвы18:04

СМИ: Финал «Игры престолов» в США посмотрели более 19 млн зрителей

RT на русском16:01

Финальная серия «Игры престолов» побила рекорды по просмотрам

РБК16:07

СМИ: последнюю серию «Игры престолов» посмотрели рекордные 19,3 млн человек

ТАСС16:35
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Культура

В Москве стартует фестиваль «Бенуа де ля Данс»

21 мая в Москве начнется «Бенуа де ля Данс» - ежегодный балетный фестиваль.
Обновлено в 13:17
Наука

Крупнейший авиадвигатель прошел летные испытания

Перспективный турбовентиляторный реактивный двигатель GE9X, крупнейшая в мире авиационная силовая установка, прошел программу летных испытаний.
Обновлено в 08:17
Энергетика

Bloomberg сообщил о росте поставок российской нефти в США

На фоне ситуации в Венесуэле Соединенные Штаты решили увеличить объемы закупок российской нефти, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет управляющего партнера инвестбанка Caracas Capital Market Расса Дэллена.
Обновлено в 20:14
Происшествия

Пожар в автосалоне в Кемерове полностью ликвидирован

Пожар в здании одного из автосалонов Кемерова на Октябрьском проспекте полностью ликвидирован. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Кузбассу.
Обновлено в 12:28
Политика

Шефчович призвал скорее провести переговоры по транзиту газа

Вице-президент Еврокомиссии по вопросам энергетики Марош Шефчович заявил, что переговоры по транзиту российского газа в Европу через территорию Украины надо провести как можно скорее.
Обновлено в 11:30
Энергетика

Европейцы перестали платить за полученную из России грязную нефть

Два европейских покупателя российской нефти - французская Total и итальянская Eni - не провели платежи в пользу России за нефть, получаемую в рамках долгосрочного контракта, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Десять человек спасены при пожаре в гостинице на северо-востоке Москвы

В свою очередь, источник в экстренных службах рассказал Агентству «Москва», что пожар по указанному адресу происходит в гостинице «Алтай».
Обновлено в 19:09
Экономика

В Турции предупредили россиян о росте цен на отдых

В новом сезоне цены на отдых в Турции для граждан Российской Федерации могут вырасти.
Обновлено в 20:37
Интернет

Хакерский форум OGusers сам подвергся атаке

Еще 12 мая администратор OGusers объяснял участникам, что из-за сбоя жесткого диска были стерты за несколько месяцев личные сообщения, сообщения на форуме и очки престижа, и что он восстановил резервную копию с января 2019 года, но более ранней нет.
Обновлено в 05:57
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Космос

Астрономы: неопознанная сила оставила огромные бреши в Млечном Пути

В галактике Млечного Пути встречаются несколько десятков потоков, самым длинным из которых является GD-1, который имеет пробоины неизвестной науке энергии.
Обновлено 18 мая в 00:29
Политика

В США разрешили Huawei временно возобновить деятельность

Министерство торговли США опубликовало информацию о предоставлении временных общих разрешений, которые позволят китайской компании Huawei поддерживать существующие сети и предоставлять программные обновления клиентам.
Обновлено в 20:31
Политика

Украинцы рассказали, чего ожидают от Зеленского

Жители Украины рассказали, чего ожидают от нового президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:50
Интернет

Более 50 тыс. Instagram-инфлюенсеров нашли личную информацию о себе в индийской базе данных

Обновлено в 15:03
Армия и оружие

Сенатор Линдси Грэм пугает Иран «превосходящими силами»

В своем твиттере Грэм пишет: "Хотя никто и не хочет войны, Иран должен понять, что агрессия против американских интересов будет встречена превосходящими силами, и конфликт завершиться на американских условиях".
Обновлено в 06:56
Политика

В Госдуме заявили о росте зарубежного финансирования НКО в России

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов заявил, что зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций увеличилось более чем на 20%, до 85 млрд рублей.
Обновлено в 20:13
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 20 по 24 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Полезно сосредоточиться на решении серьезных финансовых проблем.
Обновлено вчера в 20:50
Происшествия

Прокуратура отменила дело против оставившей дочь в поликлинике женщины

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней женщины, которая оставила двухлетнего ребенка в поликлинике.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву

Позднее адвокат Мамаева Игорь Бушманов сообщил, что и его защита обжаловала приговор.
Обновлено в 05:48
Космос

Жители России смогут наблюдать полет МКС в небе

Начался период видимости Международной космической станции (МКС) над большей частью России.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие

Турцию обвинили в поставках оружия в Ливию

Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля

Анфиса Чехова показала пышный бюст на фоне Кремля Телеведущая вновь оголилась.
Обновлено в 06:33
Космос

Ученые признали секс с «марсианами» опасным

Сексуальные контакты между двумя вроде родственными расами станут смертельно опасными для землян.
Обновлено в 16:51
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Общество

ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 20:27
Авто

Renault показала особую версию для моделей Scenic и Grand Scenic

Французский автомобильный бренд провел презентацию новых спецверсий для популярных моделей Scenic и Grand Scenic.
Обновлено в 15:53
Музыка

Жюри Грузии поставило выступлению Лазарева ноль баллов

Обновлено в 18:51
Авто

Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие

Ядерный саркофаг США в Тихом океане пошел трещинами

Радиоактивные отходы от испытаний ядерного оружия, которые проводили США во времена холодной войны, могут попасть в Тихий океан, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Обновлено вчера в 20:58
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К концу подходит время благоденствия, и лето, длившееся почти десятилетие, угасает. Вокруг средоточия власти Семи королевств, Железного трона, зреет заговор, и в это непростое время король решает искать поддержки у друга юности Эддарда Старка. В мире, где все — от короля до наемника — рвутся к власти, плетут интриги и готовы вонзить нож в спину, есть место и благородству, состраданию и любви. Между тем, никто не замечает пробуждение тьмы из легенд далеко на Севере — и лишь Стена защищает живых к югу от нее.
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