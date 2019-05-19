Музыка
Финал «Евровидения-2019». Трансляция завершенаSputnik Таджикистан 14:40
Напомним, 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидения-2019", на котором выступили певцы из 17 стран.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
Обновлено в 06:35
Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено в 19:03
Происшествия
Рейс из Петербурга в Анталию отложен из-за письма с угрозами
Сегодня, 18 мая, в контактный центр авиакомпании «Россия» поступило анонимное электронное письмо, содержащее угрозы.
Обновлено в 10:09
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Политика
Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины
Новоизбранный президент Владимир Зеленский уверен, что Крым вернется в состав Украины.
Обновлено в 09:02
Политика
Канцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Федеральный канцлер Австрии объявил перевыборы в парламент из-за скандала Себастьян Курц выступил с официальным заявлением: его "Австрийская народная партия" (АНП) не будет продолжать работу с нынешним составом "Австрийской партии свободы" (АПС).
Обновлено в 15:36
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Авто
Sikorsky HH-60W впервые взлетел
Американский военный вертолет Sikorsky HH-60W (Whiskey) Combat Rescue Helicopter (CRH) совершил первый полет.
Обновлено в 08:34
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Армия и оружие
В России разрабатывают новую авиационную ракету «Монолит»
Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.
Обновлено в 09:06
Музыка
Семья проигравшего финалиста «Голоса» заявила, что их использовали
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 12:53
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Космос
Уфологи: В Смоленске летало НЛО
Уфологи считают, что над городом летало НЛО.
Обновлено в 18:33
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Здоровье
Со скальпелем и автоматом. Боевое крещение военный врач получил в Чечне
20 лет назад подполковник Филиппов спасал людей в Чечне в условиях, когда не было электричества, воду брали из арыка, а в углу операционной стоял автомат.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Общество
The Los Angeles Times (США): здания советской постройки были бесцветными, а этот жилой комплекс в Киеве стал воплощением цвета (Los Angeles Times)
В окружении тусклых построек советских времен «Комфорт Таун» выглядит как гигантский набор Лего, с множеством ярких разноцветных деталей — кричаще желтых, ярко-зеленых, оранжевых и насыщенно краснокирпичных деталей — сложенных в высокие здания, устремленные в небо.
Обновлено в 18:03
Космос
Супермощная магнитная буря случилась на Земле
На Земле на днях случилась супермощная магнитная буря. Это самая крупная магнитная буря за последние два года, пишет «Колмово.ру».
Обновлено вчера в 04:29
Общество
Не нахимичить: ученые обучат жителей Абхазии, как уничтожать вредителей
Средства борьбы с мраморным клопом поступили в Абхазию >> Специалист рассказал, что 16 мая они посетили села Приморское и Псырцха, где произрастает наибольшее количество цитрусовых деревьев и где больше всего встречается вредитель.
Обновлено в 06:59
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Сообщения о минировании четырех московских вокзалов оказались ложными
Угрозы взрывов после анонимных сообщений о "минировании" четырех вокзалов в центре Москвы не подтвердились, опасные предметы не обнаружены, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 14:44
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие
Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Музыка
Спорт на Евровидении – 2019: исландцы бросили вызов премьеру Израиля, а Губерниев прокомментировал
Победа в конкурсе, который выигрывали ABBA и Селин Дион, досталась представителю Голландии. А вот как конкурс был связан со спортом.
Обновлено в 19:14
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Уотфорт» в финале Кубка Англии
Обновлено в 16:15
Общество
Ципрас потребовал признания геноцида понтийских греков
Греция не требует отмщения за геноцид понтийских греков, но требует справедливости и признания преступления Турцией, заявил премьер-министр Греции Алексис Ципрас на встрече с понтийскими греками.
Обновлено в 13:07