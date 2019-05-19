Музыка

Финал «Евровидения-2019». Трансляция завершенаSputnik Таджикистан 14:40

Напомним, 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидения-2019", на котором выступили певцы из 17 стран.
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Объявлен победитель «Евровидения-2019»

РЕН ТВ19:02

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

РБК17:12

В Тель-Авиве проходит финал «Евровидения-2019»

Аргументы и Факты15:27

Тель‐Авив встречает финал Евровидения. Море еды и веселья

Телеканал 360°15:09

В Тель-Авиве сегодня пройдет финал «Евровидения»

Вести ФМ04:27

Участники «Евровидения» в Тель-Авиве сразятся за первое место

Экономика сегоднявчера в 17:47

Финал «Евровидения-2019» пройдёт в субботу в Тель-Авиве

Интерфаксвчера в 17:03
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:29, Ашберн

Представитель Эстонии выступит во второй части финального песенного конкурса «Евровидение»

КП - Северная Европавчера в 09:01
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 19:02
Происшествия

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Армия и оружие

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Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
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Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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