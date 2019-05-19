Музыка
Финал «Евровидения-2019». Трансляция завершенаSputnik Таджикистан 14:40
Напомним, 14 мая в Тель-Авиве прошел первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидения-2019", на котором выступили певцы из 17 стран.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Показать все источники
Представитель Эстонии выступит во второй части финального песенного конкурса «Евровидение»
КП - Северная Европавчера в 09:01
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 19:02
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено вчера в 05:17
Игры
Первый рейд в The Division 2 прошли всего за 5 часов
Накануне вечером в The Division 2 появился первый в истории франшизы рейд на 8 человек.
Обновлено вчера в 08:22
Кино
Более миллиона зрителей требуют переснять 8 сезон «Игры престолов»
Более миллиона человек подписали петицию с требованием переснять восьмой сезон «Игры престолов».
Обновлено в 19:32
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Культура
Британец случайно купил подлинник Пикассо за $293
Житель Великобритании приобрёл на гаражной распродаже подлинник полотна Пабло Пикассо.
Обновлено в 00:13
Общество
Книга «500 неизвестных» Александра Кибовского установила рекорд
В преддверии презентации Александру Кибовскому был вручен диплом, свидетельствующий о внесении издания «500 неизвестных» в Книгу рекордов России в категории «Самое больше число атрибуций портретов с установлением имен изображенных персонажей».
Обновлено в 15:22
Политика
Саудовский король призвал созвать экстренный саммит арабских лидеров
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд призвал лидеров арабского мира провести экстренный саммит в Мекке 30 мая.
Обновлено в 18:26
Армия и оружие
Российская армия приняла на вооружение первую бригаду РСЗО «Торнадо-С»
Первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения "Торнадо-С" поступила в российскую армию в этом году, заявил РИА Новости на выставке MILEX-2019 заместитель генерального директора концерна "Техмаш" (входит в "Ростех") Александр Кочкин.
Обновлено в 21:11
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено в 11:09
Политика
Саакашвили рассказал, как Зеленский должен относиться к России
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Зеленский должен забыть о двусторонних переговорах с Россией, а также сконцентрироваться на борьбе с Порошенко.
Обновлено в 20:17
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено в 04:23
Хоккей
Сборная России по хоккею вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Латвии завершился победой команды Ильи Воробьева со счетом 3:1. Встреча прошла на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе.
Обновлено в 08:39
Политика
В МИД Саудовской Аравии прокомментировали ситуацию вокруг Ирана
МИД Саудовской Аравии призвал мировое сообщество занять жёсткую позицию в отношении Ирана.
Обновлено в 21:23
Религия
В РПЦ оценили ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге
16 мая Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге для решения вопроса о строительстве храма на месте городского сквера.
Обновлено в 19:48
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Музыка
Мадонна впервые выступила на «Евровидении»
Американская певица Мадонна впервые приняла участие в качестве приглашенной звезды в конкурсе "Евровидение", сообщает ТАСС.
Обновлено в 18:27
Общество
Максакова отсудила недвижимость убитого Вороненкова на 1 млрд руб
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова отсудила недвижимость убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова на 1 млрд руб. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 08:09
Игры
СМИ: в 2020 году выйдет Call of Duty: Black Ops 5 от Treyarch с сюжетной кампанией
Call of Duty: Black Ops 5 станет первой частью франшизы с 2014 года, разработка которой в конечном итоге займёт два года, а не три.
Обновлено в 14:58
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Мужчина погиб в драке между дачниками в подмосковном Домодедове
Мужчина погиб после драки дачников в подмосковном Домодедове.
Обновлено в 18:19
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Обновлено в 14:04
Музыка
Израильский певец расплакался во время выступления на «Евровидении»
Израильский исполнитель Коби Марими разрыдался во время своего выступления в финале международного песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 18:04
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Религия
Епархия прокомментировала заявление губернатора Куйвашева
Представители православного сообщества будут отстаивать позицию строительства храма в сквере Настоятель Храма-на-Крови протоиерей Максим Миняйло озвучил позицию Екатеринбургской епархии по поводу заявления губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Обновлено в 08:36
Общество
В Улан-Удэ назревает «мусорный» конфликт
"Жест доброй воли" Напомним, "мусорный" оператор приступил к своим обязанностям с 1 апреля по всей Бурятии, в том числе и в Улан-Удэ.
Обновлено вчера в 19:00
Политика
В Австрии разразился правительственный кризис
Ранее в Австрии была опубликована видеозапись 2017 года, на которой Штрахе обещал «племяннице российского олигарха», как ее называют австрийские СМИ, преференции в бизнесе в обмен на финансирование его ультраправой Австрийской партии свободы.
Обновлено в 18:07
Музыка
Киркоров: Лазарев вошел в тройку лучших артистов Европы по версии жюри и телезрителей
Обновлено в 20:42
Энергетика
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии с 19 мая вновь вырастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с воскресенья в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — госконцерна "Белнефтехим".
Обновлено в 11:33