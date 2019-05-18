Музыка
Объявлен победитель «Евровидения-2019»РЕН ТВ 19:02
Победителем конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
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Армия и оружие
Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500
Обновлено в 19:13
Происшествия
Миллиарды полковников ФСБ показали на видео
В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено в 13:29
Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено в 04:23
Хоккей
Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019
Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
Обновлено в 08:48
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
Обновлено в 19:02
Происшествия
В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема
Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено в 17:51
Общество
В Екатеринбурге защитники сквера и мэр согласовали свои позиции
В Екатеринбурге завершилась встреча между защитниками сквера у театра Драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины, и мэром города Александром Высокинским.
Обновлено в 06:31
Музыка
Первый канал аннулировал итоги голосования в финале шоу «Голос. Дети»
Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
Обновлено 16 мая в 07:57
Политика
Вице-канцлер Австрии попросил об отставке
Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено в 21:00
Авто
Многократный рост штрафов заставит отказываться от автомобилей
Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
Обновлено в 02:56
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернет Крым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
Обновлено в 04:18
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Общество
Гороскоп на 19 мая
Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
Обновлено в 18:12
Политика
В США раскрыли «настоящую» цену Су-57
76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев заявил, что в отношении к России на конкурсе "Евровидение" есть определенная предвзятость, которая сказывается на итогах конкурса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 22:32
Наука
Люди питались растительной пищей уже 120 тысяч лет назад
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия
Адепты СССР атаковали мобильную лабораторию по тестированию на ВИЧ
Бесплатный анализ крови проводился в ходе Всероссийской недели тестирования на ВИЧ, которая посвящена Дню памяти умерших от СПИДа.
Обновлено в 12:14
Единоборства
Джо Джойс нокаутировал Александра Устинова
В третьем раунде Устинов оказался на настиле ринга после пропущенного удара левой и не смог подняться до окончания счета рефери.
Обновлено в 17:14
Здоровье
В России отчитались о первой победе над распространением ВИЧ
В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Обновлено в 21:38
Политика
Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено в 22:46
Энергетика
Розничные цены на автомобильное топливо в Белоруссии с 19 мая вновь вырастут на копейку
Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с воскресенья в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — госконцерна "Белнефтехим".
Обновлено в 11:33
Политика
Трамп выступил за расследование связей Байдена с Китаем
Президент США Дональд Трамп поддержал идею провести расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена.
Обновлено в 00:46
Шоу-бизнес
Елизавета Пескова недовольна Парижем и вдохновляется Москвой
Дочь политика призналась, она недовольна Парижем и вдохновляется Москвой.
Обновлено в 10:10
Политика
Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о двусторонних переговорах с Россией.
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 08:39
Авто
На продажу выставлен уникальный пикап РАФ
Обновлено в 17:49
Происшествия
Нападение на Шварценеггера в Африке попало на видео
Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:36
Общество
Кот, «переживающий» за героев боевика, рассмешил пользователей Сети
В Интернете быстро набирает просмотры видео с котом-киноманом, который сильно «переживает» за героев фильма-боевика.
Обновлено в 21:07