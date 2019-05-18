Музыка

Объявлен победитель «Евровидения-2019»РЕН ТВ 19:02

Победителем конкурса "Евровидение-2019" в Тель-Авиве стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс.
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Объявлен победитель «Евровидения-2019»

РЕН ТВ19:02

Участники финала «Евровидения» завершили выступления

РБК17:12

В Тель-Авиве начался финал Евровидения

RT на русском15:14

В Тель-Авиве стартовал финал Евровидения-2019

Life.ru15:17

Тель‐Авив встречает финал Евровидения. Море еды и веселья

Телеканал 360°15:09

Финал «Евровидения» начался в Израиле

Газета.Ru15:02

Финал «Евровидения-2019» пройдёт в субботу в Тель-Авиве

Интерфаксвчера в 17:03
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Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

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В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
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Сборная России победила команду Латвии на ЧМ-2019

Мужская хоккейная сборная команда России обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии.
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Российский певец Сергей Лазарев с песней Scream занял третье место в финале музыкального конкурса «Евровидение».
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В Ульяновске у SSJ-100 при взлете отказала гидросистема

Источник в аэропорту Ульяновск сообщил, что вылетавший в Москву самолет "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Общество

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В Екатеринбурге завершилась встреча между защитниками сквера у театра Драмы, где планируется построить храм Святой Екатерины, и мэром города Александром Высокинским.
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Ведущий выразил уверенность, что Первый канал проверит результаты голосования, и призвал не травить Микеллу.
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Вице-канцлер Австрии попросил об отставке

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе попросил об отставке после разговора с канцлером Себастьяном Курцем.
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Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
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Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
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Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина вернет Крым.
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Общество

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Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
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Гороскоп обещает принести долгожданное душевное равновесие.
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В США раскрыли «настоящую» цену Су-57

76 российских истребителей пятого поколения Су-57 не могут стоить 170 миллиардов рублей, полагает The Drive.
Обновлено в 07:00
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Обновлено вчера в 13:15
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В России удалось остановить распространение ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
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Саудовский король экстренно созвал саммит арабских лидеров

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Розничные цены на автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с воскресенья в очередной раз вырастут на одну белорусскую копейку (0,3 российского рубля), сообщается в субботу на сайте регулятора отрасли — госконцерна "Белнефтехим".
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Саакашвили дал Зеленскому совет об отношениях с Москвой

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Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
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Известный культурист и актер Арнольд Шварцнеггер пережил нападение во время его поездки в Южную Африку, передает "Советский спорт".
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Сергей Лазарев
Российский певец
российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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