Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигаретИзвестия 17:02
Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
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