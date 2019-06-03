Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигаретИзвестия 17:02

1 фото
Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

Известия17:02

В России предложено ввести новый экосбор на табачную продукцию

РЕН ТВ17:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Происшествия

Воевавший в Сирии бывший спецназовец погиб в драке с кавказцами

Бывший ефрейтор ГРУ Никита Белянкин погиб в драке против десяти выходцев с Кавказа в Подмосковье.
Обновлено в 16:01
Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей

Обновлено вчера в 19:04
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Укравшая свыше 20 млн рублей кассирша исчезла вместе с семьей

Как отмечается, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как его дочь исчезла.
Обновлено в 17:01
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 15:33
Общество

В Москву вернется 30-градусная жара

В Роспотребнадзоре ранее напоминали москвичам, что в жару следует носить светлую одежду, пить больше чистой или минеральной воды и соков, носить головной убор и очки, не перегреваться на солнце и отдыхать в кондиционируемых или хорошо проветриваемых помещениях.
Обновлено в 06:00
Здоровье

Диетологи рассказали о пользе капусты для здоровья

Обновлено в 08:01
Политика

Депутат Рады Геращенко покинул Украину с раной на шее

Обновлено в 11:43
Происшествия

Глава Раменского района не признаёт вину в убийстве женщины

Представитель Главного следственного управления СК России по Московской области Евгения Кирюшина в беседе с РИА Новости заявила, что глава Раменского района Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве женщины, не признаёт вину.
Обновлено 31 мая в 15:38
Происшествия

Причиной гибели испанского футболиста Рейеса стала лопнувшая шина

Стала известная причина гибели бывшего футболиста "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.
Обновлено в 17:02
Политика

Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине

По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Политика

Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова бросил жену и новорожденную дочь

Обновлено в 14:00
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Происшествия

Круизный лайнер врезался в прогулочный теплоход в Венеции

В венецианском канале Джудекка произошло столкновение круизного лайнера MSC Opera и туристического речного теплохода Michelangelo.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Общество

Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных

Обновлено в 13:48
Политика

Глава Социал-демократической партии Германии объявила об отставке

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила об уходе с этого поста, а также с должности главы фракции СДПГ в бундестаге, сообщил в воскресенье таблоид BILD со ссылкой на заявление политика.
Обновлено в 04:08
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сирии

Обновлено в 16:01
Происшествия

Четыре ребенка погибли на пожаре в Свердловской области

Обновлено в 06:46
Космос

Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch

Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено вчера в 05:33
Наука

Учеными обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака

Обновлено в 03:45
Единоборства

Хрюнов: Джошуа не нашлось, что противопоставить тактике Руиса

Британец Энтони Джошуа не смог ничего противопоставить тактике американского боксера мексиканского происхождения Энди Руиса, заявил РИА Новости российский промоутер Владимир Хрюнов.
Обновлено в 07:10
Происшествия

15 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом

В Министерстве здравоохранения Ростовской области проинформировали о 15 пострадавших в результате ДТП с автобусом в регионе.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

Израиль обосновал свой ракетный удар по Сирии

По заявлению израильских военных, ВВС страны «атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2», при этом под SA-2 подразумевается зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) советского производства С-75, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России

Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.
Обновлено в 16:23
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Футбол

«Крылья Советов» остались в премьер-лиге

Первая встреча между командами в Нижнем Новгороде завершилась гостевой победой самарцев со счетом 3:1, поэтому в ответном матче им требовалось не проиграть с разницей в два мяча.
Обновлено в 12:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное