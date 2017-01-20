Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигаретИзвестия 17:02

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

Культура Тверские КВНщики пробились в финал Премьер-лиги На конкурс «Фристайл со звездой» команда «+7» пргласила эпатажного певца Шуру. Тверская команда КВН «+7» пробилась в финал Премьер-лиги.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Происшествия Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX Эксперты авиакорпорации Boeing нашли дефекты в направляющих планках предкрылков, установленных на некоторых самолетах Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.

Футбол На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.

Происшествия На заводе в Дзержинске произошло два взрыва Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Интернет Google сообщил о сбоях в работе сервисов Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.

Политика В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Общество Камчатка перешла на цифровое телевещание Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Армия и оружие В Сирии прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей В субботу, первого июня, российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон поздравили детей из провинции Дейр-эз-Зор.

Армия и оружие The National Interest назвал возможного конкурента F-35 в России Американский журналист Марк Эпископос считает, что новейший многоцелевой истребитель МиГ-35 российского производства сможет конкурировать с американским F-35.

Политика Косово открыло два новых фронта Приштина разозлила Москву и бросила вызов Брюсселю Конфликт между Косово и Сербией постепенно переходит в противостояние Приштины с Россией и Евросоюзом.

Кино Мультфильм про домашних животных стал лидером проката в РФ Вторая часть мультфильма о хитрых питомцах «Тайная жизнь домашних животных» возглавила по итогам выходных российский кинопрокат.

Общество Осипов назвал ситуацию в Забайкалье с закупками критической Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов на оперативном совещании 3 июня назвал ситуацию с госзакупками по нацпроектам и центрам экономического роста (ЦЭР) неприемлемой.

Политика Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства.

Футбол «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".

Авто Названы 5 кроссоверов с самыми низкими ценами к началу лета Продолжая следить за ценами, эксперты портала CarsWeek назвали ТОП-5 самых доступных кроссоверов и внедорожников в России.

Политика Лужков предложил решение водной проблемы Крыма Бывший мэр Москвы Юрий Лужков предложил поставлять воду в Крым с материковой части России.

Общество Как продавать «Россию» – спросите на Ставрополье Племколхоз «Россия» в станице Григорополисской (Новоалександровский городской округ) – одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий в Ставропольском крае, которое скоро отметит столетие.

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Общество Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».

Политика Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

Общество Российские школьники пишут сегодня ЕГЭ по русскому языку На прошлой неделе Рособрнадзор призвал родителей не пускать детей на экзамен, если те чувствуют себя плохо.

Происшествия СК выясняет обстоятельства появления стай бродячих собак в Подмосковье В воскресенье, один из федеральных телеканалов сообщил о том, что местные жители подмосковных городов испытывают проблемы из-за появления стай бродячих собак.

Футбол Сантьяго Канисарес: «Рейес не заслуживает, чтобы его чествовали» В аварии, помимо водителя, были и другие жертвы. Рейес не заслуживает того, чтобы его чествовали как героя.