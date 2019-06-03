Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигаретИзвестия 17:02
Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известия17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Транспорт
РЖД запускает поезд с детским купе
Обновлено в 11:51
Футбол
На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Экономика
Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено в 17:01
Футбол
ФК «Нижний Новгород» обыграл самарские «Крылья Советов»
Ответный матч за право играть в РПЛ закончился победой нижегородцев со счетом 1-0.
Обновлено в 11:48
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Происшествия
Осипов поручил разобраться с «аномальной горимостью» района Забайкалья
Выяснить причины "аномальной горимости" леса в Петровск-Забайкальском районе поручил врио губернатора Забайкалья Александр Осипов во время оперативного совещания правительства 3 июня.
Обновлено в 20:04
Игры
Илон Маск заявил, что владельцы Tesla скоро смогут сыграть в Cuphead
Глава автомобилестроительного концерна Tesla Илон Маск заявил, что владельцы его электрокаров в скором времени смогут поиграть в Cuphead — игровой хит 2017 года, получивший известность за свою повсеместную сложность.
Обновлено в 11:32
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Общество
Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое
Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.
Обновлено в 17:21
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15
Общество
На Сахалине опять подорожал бензин
Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
Обновлено в 13:25
Политика
10 тысяч советских ГОСТов отменят в РФ
Глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что в России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:01
Политика
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено в 21:47
Политика
Мэр Харькова рассказал о судьбе снесенного памятника Жукову
Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что снесенный памятник маршалу Георгию Жукову восстановят.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие
В Северной Осетии впервые проведут мероприятия в рамках форума «Армия-2019»
Мероприятия в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" впервые пройдут в Северной Осетии.
Обновлено в 21:06
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты
Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Гаджеты
Xiaomi Mi 3D Cinema Headset — домашний кинотеатр в виде шлема виртуальной реальности
Компания Xiaomi представила свой новый продукт под названием Xiaomi Mi 3D Cinema Headset, который выглядит как гарнитура виртуальной реальности, но по сути речь идет о портативном домашнем кинотеатре.
Обновлено вчера в 08:55
Общество
Кто помогает большим боссам искать «золотые кадры» и как получить работу с зарплатой в миллион
Президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал altapress.ru о фишках рекрутеров и хедхантеров, идет ли «охота за головами» в регионах и как скажется на карме первое место работы.
Обновлено в 20:34
Происшествия
В массовой драке на севере Москвы погиб боец спецназа ГРУ
Ефрейтор спецназа ГРУ из Новосибирска Никита Белянкин погиб в массовой драке на севере Москвы. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
Обновлено в 16:02
Экономика
Миллиардер решил купить 25% от всех Bitcoin. Монета должна подорожать
Неизвестный инвестор планирует приобрести 25% от всей эмиссии Bitcoin, пишет Forbes.
Обновлено 31 мая в 07:05
Наука
IEEE запретила сотрудникам Huawei рецензировать научные статьи
Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) запретил сотрудникам китайской компании Huawei рецензировать и редактировать публикации в научных журналах, выпускаемых этой организацией.
Обновлено в 08:41
Здоровье
Для жителей анивских сел провели медицинскую акцию
Жители сел смогли проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти УЗИ-диагностику, экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию терапевта, отоларинголога и офтальмолога, сделать электрокардиограмму сердца, пройти обследование в передвижной рентген-лаборатории и др.
Обновлено в 20:12
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
Обновлено в 18:00
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Кино
Киану Ривз снимется в экранизации комиксов Marvel
Обновлено в 10:18