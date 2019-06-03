Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигаретИзвестия 17:02

Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Справка "Известий" В прошлом году Минздрав уже выступал с инициативой о введении экосбора для производителей сигарет. Тогда Минприроды выступило против, отметив, что в России нет технологий сбора и переработки окурков.

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

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