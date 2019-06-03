Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигаретИзвестия 17:02
Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
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Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известия17:02
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