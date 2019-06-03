Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигаретИзвестия 17:02

Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

с чего всё началось

Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

Армия и оружие Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.

Происшествия На территорию Белого дома пытался проникнуть неизвестный По информации агентства Синьхуа, по пытавшемуся проникнуть на прилегающему к Белому дому охраняемую территорию человеку открыли огонь сотрудники Секретной службы США, в задачи которой входит охрана первых лиц Соединенных Штатов, в том числе, главы американской администрации.

Футбол Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.

Общество На Сахалине опять подорожал бензин Рабочая неделя началась с повышения цены на все бензины на АЗС "Роснефти" на Сахалине, пишет телеграм-канал "Стоит", отслеживающий цены на топливо.

Происшествия В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.

Происшествия Школьник умер на зарядке в детском лагере В Амурской области подросток скончался в ходе утренней зарядке в детском лагере. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.

Происшествия Друг погибшего в Подмосковье спецназовца назвал предполагаемого убийцу К убийству бывшего спецназовца Никиту Белянкина, погибшего в ходе драке в Подмосковье, может быть причастен сотрудник расположенного рядом бара.

Политика Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт вместе с одним из приближенных чиновников Ким Ён Чхолем, который по сообщениям южнокорейских СМИ был снят с поста и отправлен на "перевоспитание", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Экономика В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".

Общество Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.

Происшествия Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.

Единоборства Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Общество Полиция Голландии снабдила жителей духами с ароматом экстази В Голландии полиция провинции Северный Брабант раздала жителям духи, для которых характерен запах экстази.

Политика Максакова назвала имя убийцы Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Политика Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Общество Какой будет погода в июне в России, Санкт-Петербурге и Ленинградской области В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, судя по прогнозным картам, температура в июне ожидается около нормы или чуть выше нормы.

Политика Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Политика США решили предложить РФ сделку по Сирии США и Израиль планируют в ходе трехсторонней встречи в Иерусалиме предложить России "сделку" по Сирии.

Общество Новая рабочая неделя в Новосибирске начнется и завершится дождями В пятницу, по информации Новосибирского гидрометцентра, ожидается до + 22°С, облачное небо будет то проясняться, то затягиваться тучами, возможем дождь.

Общество Больше 10 тысяч человек уехали с начала года из Забайкалья 10334 человека уехали из Забайкалья с начала 2019 года, тогда как прибыли в регион 8722 жителя.

Наука Саблезубые кошки могли использовать свои клыки против сородичей Ученые ведут спор относительно того, могли ли саблезубые кошки использовать свои клыки, как оружие.

Общество Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.

Политика WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Политика WP: Помпео сомневается в реализации задуманной Трампом «сделки века» Американский госсекретарь Майк Помпео не уверен в том, что план по ближневосточному урегулированию, разрабатываемый администрацией президента США Дональда Трампа, будет реализован.