Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигаретИзвестия 17:02

Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет «Трезвая Россия» направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая. Размер платежа должен составить не менее 5 рублей с пачки, говорится в документе, с которым ознакомились «Известия».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

REGNUM18:57

Налог на дым: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

ТК Звезда18:30

В России предложили ввести новый налог на табачную продукцию, пишут СМИ

Профиль18:57

В России предложено ввести новый экосбор на табачную продукцию

РЕН ТВ17:20

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

Известия17:02

СМИ: В России предложили ввести экосбор с производителей сигарет

RT на русском18:18

Проект «Трезвая Россия» призвал власти ввести «экосбор» с производителей сигарет

NewInform18:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 19:11, Ашберн
Происшествия

AP: 13 человек погибли при взрыве заминированной машины в Сирии

Обновлено в 16:14
Происшествия

После сноса памятника Жукову в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 15:19
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

Обновлено в 16:12
Армия и оружие

Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря

Обновлено в 07:25
Политика

Опубликованы советские оригиналы пакта Молотова – Риббентропа

На сайте фонда «Историческая память» опубликовали сканы советского оригинала договора о ненападении между СССР и Германей от 23 августа 1939 года.
Обновлено вчера в 11:00
Армия и оружие

Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке

Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Игры

Синдзи Миками приедет на Е3 2019 — игроки надеются на The Evil Within 3

Культовый японский геймдизайнер Синдзи Миками объявил, что на следующей неделе приедет на Е3 2019 для деловой встречи, и игроки сразу же заподозрили анонс следующей игры руководителя Tango Gameworks.
Обновлено в 13:38
Гаджеты

Xiaomi разрабатывает смартфон с подэкранной камерой

Обновлено в 08:49
Политика

Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ

Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Шоу-бизнес

Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой

Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Авто

Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом

Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Происшествия

Boeing выявила дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG

Американская компания Boeing обнаружила в десятках самолётов моделей 737 NG и 737 MAX рельсы отклоняемых предкрылков, которые могли быть произведены не должным образом.
Обновлено в 17:12
Футбол

Франция обыграла Боливию благодаря голам Лемара и Гризманна

Франция обыграла Боливию в товарищеском матче. Нант, стадион "Ля Божуар - Луи Фонтено".
Обновлено в 16:53
Армия и оружие

Пилотов Су-30 ВМС Китая тренировали «экстремальными вводными»

Пилоты истребителей Су-30 в Китае были задействованы в лётных тренировках по ряду "экстремальных вводных".
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике

Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Происшествия

Заподозренный в убийстве глава Раменского района заранее уволился

Обновлено 31 мая в 14:22
Политика

Саакашвили рассказал об обиде на Порошенко

Обновлено в 15:33
ЖКХ

Вывезут всё, что положено. Разбираемся в мусорной реформе

Май принес новые проблемные вопросы, связанные с реформой вывоза ТКО.
Обновлено в 01:00
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Общество

Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных

Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено в 13:20
Политика

Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном

Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес

Собчак пристыдила Бузову и потребовала извинений

В одном из выпусков своей передачи Собчак рассказала, что один из модных дизайнеров, с которым она дружит, попросил ее передать Бузовой, чтобы она не носила куртку его бренда.
Обновлено в 10:23
Наука

Ученые нашли связь между варикозом и уровнем интеллекта человека

Специалисты нашли необычную связь между наличием данного заболевания и уровнем интеллекта человека, она получилась обратной.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Укравшая свыше 20 млн рублей кассирша исчезла вместе с семьей

Как отмечается, мужчина обратился в правоохранительные органы после того, как его дочь исчезла.
Обновлено в 17:01
Общество

РПЦ опровергла сообщение о пропаже останков детей Николая II

Обновлено в 12:08
Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено в 10:12
Армия и оружие

«Обездвиженные» Украиной корабли России заменят корветами будущего

Обновлено в 17:31
Происшествия

Полиция в Чите разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

В Чите полиция разыскивает автора граффити, который оставил оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина на площади Революции в центре города.
Обновлено в 11:02
Энергетика

На заправках Сыктывкара подорожало топливо

Очередное повышение цен произошло 2 июня. Стоимость дизельного топлива при этом не изменилась.
Обновлено в 09:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное