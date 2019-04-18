Кино
Фильмы о Великой Отечественной войне покажут в рамках ММКФВечерняя Москва вчера в 15:57
В дни, предшествующие работе 41-го Московского международного кинофестиваля, состоялось сразу несколько предпремьерных показов фильмов, темы которых так или иначе были связаны с Великой Отечественной войной. Зрители увидят эти картины на большом экране уже в начале мая.
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Что смотреть на ММКФ. Гид по кинофестивалю, который пройдет в Москве с 18 по 25 апреля
Новая газета16 апреля в 10:15
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Происшествия
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Обновлено в 16:07
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Гаджеты
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Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Наука
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Политика
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Музыка
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
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Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Транспорт
Минтранс меняет систему подготовки водителей
Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Интернет
Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10
Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».
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Общество
В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили
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Происшествия
Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга
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Хоккей
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Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
Обновлено в 15:06
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Общество
Михалков рассказал о своем самочувствии после операции
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Обновлено в 17:05
Энергетика
Conoco продает активы в Северном море Chrysaor за $2,7 млрд
Chrysaor, поддерживаемая частной компанией EIG Global Partners, в последние годы стала крупным игроком в Северном море благодаря приобретению ряда активов.
Обновлено в 16:17
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Происшествия
Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке
Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.
Обновлено в 08:23