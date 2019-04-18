Кино

Фильмы о Великой Отечественной войне покажут в рамках ММКФВечерняя Москва вчера в 15:57

В дни, предшествующие работе 41-го Московского международного кинофестиваля, состоялось сразу несколько предпремьерных показов фильмов, темы которых так или иначе были связаны с Великой Отечественной войной. Зрители увидят эти картины на большом экране уже в начале мая.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Москве открылся Московский международный кинофестиваль

РИА Новости15:31

Что смотреть на ММКФ. Гид по кинофестивалю, который пройдет в Москве с 18 по 25 апреля

Новая газета16 апреля в 10:15

«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия Московского международного кинофестиваля

Афиша Daily09:42

Ким Ки Дук получил в России почетный приз ММКФ

ТАСС13:26

Старик и море Лаптевых

Российская газета12:25

Сорок первый – Московский МКФ разменял пятый десяток

Новая Трибуна16 апреля в 09:27

41-й ММКФ: от Парижа до Бангладеш, а в финале Горбачёв

Областная газета16 апреля в 07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Происшествия

В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

Обновлено в 08:26
Политика

Медведев сообщил о 19 млн бедных в России

В России по итогам 2019 года официально бедными признаны 19 млн человек.
Обновлено вчера в 06:24
Политика

Минюст США опубликовал доклад Мюллера по итогам расследования

Генпрокурор США Уильям Барр в четверг сообщил, что Мюллер не нашел доказательств того, что в предвыборном штабе Трампа кто-либо мог состоять в сговоре с РФ в преддверии американских выборов 2016 года.
Обновлено в 11:57
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

«Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский.
Обновлено в 18:39
Футбол

Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован

В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.
Обновлено в 16:45
Экономика

«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей

Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты

22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.
Обновлено в 13:34
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 16:07
Общество

Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву

Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.
Обновлено в 13:45
Наука

Ученые: Жители Пскова, Новгорода и Якутска были одним народом

Всего исследователи проанализировали уже изученные геномы представителей разных популяций Российской Федерации, их 204, а потом к ним добавили 60 образцов ДНК представителей северных народов.
Обновлено в 07:06
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Общество

Сенат Аргентины объявил домогательства женщин на улицах преступлением

Обновлено в 19:05
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Наука

Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.
Обновлено в 02:34
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.
Обновлено в 04:15
Музыка

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено в 03:16
Политика

Россия ответила Украине запретом экспорта нефти

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.
Обновлено в 06:36
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Транспорт

Минтранс меняет систему подготовки водителей

Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.
Обновлено в 18:39
Интернет

Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10

Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».
Обновлено в 11:50
Общество

В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили

На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.
Обновлено в 17:58
Происшествия

Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга

«Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.
Обновлено в 14:53
Кино

Бран Старк из «Игры престолов» раскрыл секрет своего жуткого взгляда

Обновлено в 13:28
Хоккей

Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном»

Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).
Обновлено в 15:06
Происшествия

В московской редакции «Росбалта» прошли обыски

Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Общество

Михалков рассказал о своем самочувствии после операции

Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 17:05
Энергетика

Conoco продает активы в Северном море Chrysaor за $2,7 млрд

Chrysaor, поддерживаемая частной компанией EIG Global Partners, в последние годы стала крупным игроком в Северном море благодаря приобретению ряда активов.
Обновлено в 16:17
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Происшествия

Мужчину с канистрами бензина задержали в соборе в Нью-Йорке

Инцидент произошел в соборе Святого Патрика Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, который вошел в собор Святого Патрика с двумя канистрами бензина.
Обновлено в 08:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
ММКФ
Кинофестиваль, проводимый в Москве, имеющий аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. До 2017 года включительно проходил в конце июня, с 2018 года проходит в середине апреля. Длится, в зависимости от бюджета, от 8 до 10 дней.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное