Фильмы о Великой Отечественной войне покажут в рамках ММКФВечерняя Москва вчера в 15:57

В дни, предшествующие работе 41-го Московского международного кинофестиваля, состоялось сразу несколько предпремьерных показов фильмов, темы которых так или иначе были связаны с Великой Отечественной войной. Зрители увидят эти картины на большом экране уже в начале мая.

Фильмы о Великой Отечественной войне покажут в рамках ММКФ

Политика Медведев сообщил о 19 млн бедных в России В России по итогам 2019 года официально бедными признаны 19 млн человек.

Политика Минюст США опубликовал доклад Мюллера по итогам расследования Генпрокурор США Уильям Барр в четверг сообщил, что Мюллер не нашел доказательств того, что в предвыборном штабе Трампа кто-либо мог состоять в сговоре с РФ в преддверии американских выборов 2016 года.

Политика Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой «Завтра ведь дебаты [с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским], пусть [Порошенко] скажет, что национализация — это ошибка», — сказал Коломойский.

Футбол Английский клуб обвинён в расизме и оштрафован В детской футбольной лиге Англии разгорелся скандал после того, как отец одного из десятилетних футболистов обвинил команду в расизме из-за замены собственного ребёнка в ходе одного из поединков.

Происшествия Гранату в российское посольство в Греции бросили неизвестные анархисты 22 марта неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле российского посольства в Афинах. Инцидент произошел около 4 часов утра.

Общество Писателя Быкова отправили из Уфы в Москву Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного в Уфе, срочно отправили в Москву.

Наука Ученые: Жители Пскова, Новгорода и Якутска были одним народом Всего исследователи проанализировали уже изученные геномы представителей разных популяций Российской Федерации, их 204, а потом к ним добавили 60 образцов ДНК представителей северных народов.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Шоу-бизнес Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой 29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Политика Зеленский назвал Путина своим врагом Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает врагом президента России Владимира Путина.

Музыка Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.

Политика Россия ответила Украине запретом экспорта нефти Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Москва приняла ответные меры на действия украинских властей и запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Незалежную.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.

Транспорт Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.

Интернет Microsoft потеряла контроль над «плитками» в Windows 10 Немецкий специалист по вопросам компьютерной безопасности Ханно Бёк выявил опасную уязвимость операционной системы Windows в элементах непосредственного обновления отображения сайтов - так называемых «живых плитках».

Общество В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.

Происшествия Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

Хоккей Андрей Свечников может пропустить остаток серии с «Вашингтоном» Нападающий клуба «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников может пропустить остаток серии плей-офф первого раунда с «Вашингтон Кэпиталз» (1-2).

Происшествия В московской редакции «Росбалта» прошли обыски Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.

Общество Михалков рассказал о своем самочувствии после операции Режиссер Никита Михалков перенес две операции на бедре, из-за чего не сможет стоять на красной ковровой дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля.

Энергетика Conoco продает активы в Северном море Chrysaor за $2,7 млрд Chrysaor, поддерживаемая частной компанией EIG Global Partners, в последние годы стала крупным игроком в Северном море благодаря приобретению ряда активов.

Политика Зеленский представил будущую президентскую команду Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.