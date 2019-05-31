Кино

Фильм об Элтоне Джоне адаптировали к российскому прокатуПрофиль вчера в 07:32

Минкульт России заявил, что не давал рекомендаций по удаления сцен из картины, сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу министерства. В российском прокате «Рокетмен» ожидается 6 июня. Фильм режиссера Декстера Флетчера рассказывает об основных этапах жизни композитора и певца Элтона Джона.
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Дмитрий Песков
Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 05:32

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Британский певец
Британский певец, пианист и композитор, радиоведущий и бывший президент футбольного клуба «Уотфорд». Рыцарь-бакалавр, Командор ордена Британской империи. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. На протяжении своей 50-летней карьеры продал более 250 млн пластинок; 52 сингла Элтона Джона входили в британский Топ-40. Занимает 49-е место в списке величайших исполнителей по версии журнала Rolling Stone. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов: семь его альбомов занимали первые места в Billboard 200, 23 сингла входили в американский Топ-40, 16 попадали в первую десятку и шесть поднимались на первое место. Один из них, «Candle in the Wind 1997», разошёлся 37-миллионным тиражом.
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