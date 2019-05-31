Кино
Фильм об Элтоне Джоне адаптировали к российскому прокатуПрофиль вчера в 07:32
Минкульт России заявил, что не давал рекомендаций по удаления сцен из картины, сообщает Коммерсант со ссылкой на пресс-службу министерства. В российском прокате «Рокетмен» ожидается 6 июня. Фильм режиссера Декстера Флетчера рассказывает об основных этапах жизни композитора и певца Элтона Джона.
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Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельТАСС вчера в 05:32
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